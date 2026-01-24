पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश और गलन... कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत, बढ़ी लोगों की मुसीबत

कड़ाके की सर्दी से कुछ दिनों की राहत के बाद उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर का तापमान फिर नीचे चला गया है और गलन बढ़ गई है. हालांकि शनिवार सुबह आसमान साफ नजर आया और लोगों को तेज हवाओं से भी राहत मिली लेकिन ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा रही है.

और पढ़ें

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हवा की रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बनी हुई है. इसका असर एयर क्वलिटी पर भी दिख रहा है और लोधी रोड, एनएसआईटी द्वारका जैसे कई इलाकों में एक्यूआई अब मध्यम स्तर पर पहुंच गया है.

(शिमला में भारी बर्फबारी/PTI)

पहाड़ी राज्यों में जनजीवन प्रभावित

वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने जनजीवन प्रभावित किया है. हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 565 सड़कें बंद हो गई हैं, जिनमें दो राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं. करीब 4800 बिजली ट्रांसफॉर्मर ठप हो गए हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है.

मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में और भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है. साथ ही कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस सर्दी में हिमाचल में यह पहली बर्फबारी है. मनाली के पास कोठी गांव में सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है.

Advertisement

(मनाली में बर्फबारी का नजारा/PTI)

शिमला में बर्फ हटाने का काम शुरू

शिमला में भी भारी बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सड़कें, वाहन और घर बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं. हालांकि सुबह धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है. जिला प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है और लोगों को बिना जरूरत यात्रा न करने की सलाह दी गई है.

उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी

उत्तराखंड में भी मौसम का असर साफ दिख रहा है. मसूरी और धनौल्टी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. तापमान में अचानक गिरावट से ठंड और बढ़ गई है. बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह है और पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिसलन भरी सड़कों के कारण आवाजाही में दिक्कतें भी बढ़ी हैं.

(उत्तरकाशी में बर्फ हटाने का काम जारी/PTI)

मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 2000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी जारी रह सकती है. नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल में भी भारी बर्फबारी के चलते कई जगह वाहन और यात्री फंस गए. एसडीआरएफ की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रामगढ़, मुक्तेश्वर, धनाचूली और घनसाली इलाकों में फंसे लोगों और वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाला. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है.

---- समाप्त ----