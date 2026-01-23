भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (23 जनवरी) रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा और पहली गेंद 7 बजे फेंकी जाएगी. इस मुकाबले में मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड की कप्तानी करने जा रहे हैं. वहीं सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम के कैप्टन हैं.

दोनों टीम के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर में खेला गया था, जिसमें भारत ने 48 रनों से जीत हासिल की. अब ये मुकाबला जीत भारत सीरीज में 2-0 की लीड लेना चाहेगा. भारत-न्यूजीलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे दिए स्कोरकार्ड पर क्लिक करें...

रायपुर टी20 में न्यूजीलैंड की संभाव‍ित प्लेइंग 11: टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे (विकेट कीपर), रचिन रवींद्र, डेरिल म‍िचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल/ईश सोढ़ी, काइल जेमिसन/मैट हेनरी और जैकब डफी

रायपुर टी20 में भारत की प्लेइंग 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच H2H

कुल टी20I मुकाबले- 26

भारत ने जीते: 13

न्यूजीलैंड ने जीते: 10

टाई: 3

भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जकारी फाउलकेस, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, जैकब डफी और क्रिस्टियन क्लार्क.

