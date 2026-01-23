Aaj Ki Taza Khabar: आज शाम की 10 बड़ी खबरें, बस एक क्लिक में फटाफट जानिए

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल को मुंबई की विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है. वहीं, शेयर बाज़ार में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली. इन खबरों के अलावा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सूबे में बाइक-टैक्सी सेवाओं पर लगा बैन हटा दिया. शुक्रवार शाम की ऐसी ही 10 बड़ी खबरें जानिए.

महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए बरी

मुंबई की विशेष अदालत ने ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को आरोपों से मुक्त कर दिया है. ACB के मामले में पहले ही राहत मिलने के बाद भी ईडी का केस उनके खिलाफ चल रहा था. भुजबल ने इस मामले में डिस्चार्ज की अर्जी दाखिल की थी, जिसका ईडी ने विरोध किया था, लेकिन अदालत ने आज यह अर्जी मंज़ूर कर ली.

अचानक शेयर बाजार में क्‍यों आई भारी गिरावट? 6 लाख करोड़ स्‍वाहा, 14% टूटे अडानी स्‍टॉक्‍स

भारतीय शेयर बाज़ार में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्‍स और निफ्टी में करीब 1% तक की गिरावट आई. कारोबार कें अंत में सेंसेक्‍स 770 अंक टूटकर 81,537 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 241 अंक टूटकर 25048 पर क्‍लोज़ हुआ. बैंक निफ्टी में 700 अंकों की गिरावट देखने को मिली. स्‍मॉलकैप 1000 से ज्‍यादा और मिडकैप 700 अंक तक टूट गया.

कर्नाटक में हटा बाइक टैक्सी बैन... हाई कोर्ट ने रद्द किया पिछला आदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सूबे में बाइक-टैक्सी सेवाओं पर लगा बैन हटा दिया और एक सिंगल-जज के पहले के आदेश को रद्द कर दिया है. पिछले आदेश ने सिद्धारमैया सरकार के बैन को सही ठहराया था. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस आधार पर बाइक टैक्सियों को परमिट देने से मना नहीं कर सकती कि मोटरसाइकिलें ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं हैं.

दिल्ली में सुबह 3 बजे से चलेगी मेट्रो... हर 15 मिनट में मिलेगी सुविधा! गणतंत्र दिवस पर Delhi Metro का फैसला

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सामान्य समय से पहले, सुबह 3:00 बजे से ही सेवाएं शुरू कर देगी. यह विशेष व्यवस्था कर्तव्य पथ तक गणतंत्र दिवस समारोह देखने जाने वालों लोगों की बेहतर आवाजाही दने में मदद करेगी. सुबह 6:00 बजे तक ट्रेनों का संचालन 15 मिनट के अंतराल पर किया जाएगा.

यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली में गहराया संकट, राजधानी के कई इलाकों में पेयजल की किल्लत

देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा 30 पीपीएम से ऊपर पहुंच गई है. इसके चलते कई जल शोधन संयंत्रों की जल उत्पादन क्षमता 25 से 50 प्रतिशत तक कम हो गई है. इससे करीब 30 प्रतिशत इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है. कई इलाकों में तो पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है.

राहुल गांधी के कार्यक्रम में 'अपमान' से आहत शशि थरूर, केरल कांग्रेस की चुनावी मीटिंग से बनाई दूरी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरल विधानसभा चुनावों को लेकर बुलाई गई कांग्रेस हाई कमान की बैठक में शामिल नहीं होंगे. बताया जा रहा है कि यह फैसला तब लिया गया, जब शशि थरूर को कोच्चि में एक महापंचायत कार्यक्रम में 'अपमानित' महसूस हुआ. इस प्रोग्राम में पार्टी सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे.

शोएब मलिक से गले मिले इरफान पठान... भारत-PAK तनाव के बीच दिखी खेल भावना, VIDEO

सऊदी अरब में वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल में खेले गए F2 डबल विकेट मुकाबले के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान एक-दूसरे से गले मिलते नज़र आए. यह मोमेंट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. बता दें कि एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक से परहेज किया था.

'बांग्लादेश जैसी ह‍िम्मत...', पाक‍िस्तानी द‍िग्गज राश‍िद लतीफ ने T20 वर्ल्ड कप बायकॉट पर PCB को लपेटा, दागे कई सवाल

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप 2026 से बायकॉट के फैसले को सही बताया है. लतीफ ने X पर लिखा, ये फैसला बांग्लादेश की उस परंपरा को दर्शाता है, जिसमें वह जरूरत पड़ने पर ICC के खिलाफ भी मजबूती से खड़ा होता रहा है. लतीफ ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या पाकिस्तान भी ऐसा साहसिक रुख अपनाने की क्षमता रखता है.

एल्गार परिषद केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो कलाकारों को दी जमानत, एक आरोपी अब भी जेल में

साल 2018 के एल्गार परिषद मामले में आरोपी बनाए गए सागर गोरखे और रमेश गाइचोर को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई. दोनों आरोपी कबीर कला मंच से जुड़े कलाकार रहे हैं. हाईकोर्ट ने समानता (पैरिटी) के आधार पर उन्हें जमानत दी है. उन्हें हर महीने के पहले सोमवार को एनआईए मुंबई कार्यालय में उपस्थित होना होगा.

सबरीमला मंदिर से सोना गायब होने के मामले में पूर्व टीडीबी अधिकारी को मिली जमानत

कोल्लम स्थित विजिलेंस अदालत ने सबरीमला मंदिर से सोना गायब होने के मामले में पूर्व टीडीबी अधिकारी को ज़मानत दे दी है. कोर्ट ने ये राहत इस आधार पर दी कि मुरली बाबू की गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन SIT तय समयसीमा के भीतर दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने में असफल रही. इस प्रकरण में यह पहली रिहाई मानी जा रही है.

