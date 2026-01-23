दिल्ली में सुबह 3 बजे से चलेगी मेट्रो... हर 15 मिनट में मिलेगी सुविधा! गणतंत्र दिवस पर Delhi Metro का फैसला

गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे देशभर में उत्साह, उमंग और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाने वाला है. स्कूलों और कॉलेजों से लेकर दफ्तरों तक हर जगह तिरंगे की शान और देशभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई देने वाली है. इस गौरवपूर्ण अवसर पर राजधानी में भी विशेष तैयारियां की गई हैं.
इस मौके पर दिल्ली मेट्रो गणतंत्र दिवस समारोह देखने जाने वालों के लिए सुविधा प्रदान करने जा रहा है. गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होेने वाले लोगों के लिए अब मेट्रो का सफर आसान होने वाला है. 26 जनवरी 2026 (सोमवार) को दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सामान्य समय से पहले, सुबह 3:00 बजे से ही सेवाएं शुरू कर देगी. यह विशेष व्यवस्था कर्तव्य पथ तक लोगों की बेहतर आवाजाही दने में मदद करेगी.
यह भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा में चार दिन रूट डायवर्जन, "गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा में चार दिन रूट डायवर्जन, इन रास्तों से बचकर निकलें
सुबह 6 बजे तक मिलेगी आसान सुविधा
26 जनवरी के दिन यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सुबह 6:00 बजे तक ट्रेनों का संचालन 15 मिनट के अंतराल पर किया जाएगा. इसके बाद दिनभर के लिए नियमित समय के अनुसार सेवाएं प्रदान की जाएगी. यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं रखें तथा प्रारंभिक मेट्रो सेवाओं का लाभ उठाएं.
गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएं पूरी तरीके से उपलब्ध रहेंगी, जिससे समारोह में शामिल होने वाले यात्रियों को इसका फायदा मिलने वाला है.