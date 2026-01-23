Weather Today Live: बसंत पंचमी पर बदला मौसम, नॉर्थ इंडिया में बारिश तो कश्मीर में बर्फबारी, फ्लाइट्स पर भी असर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के मौसम में बड़े बदलाव की चेतावनी जारी की है. तीव्र पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज (23 जनवरी) पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश/बर्फबारी भी हो सकती है. साथ ही, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है.

इस दौरान तेज हवाओं और बिजली की गरज के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर में हवा की रफ्तार 30 से 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. IMD ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है. बता दें कि यह मौसम बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से हो रहा है, जिससे उत्तर भारत में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है.