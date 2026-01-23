scorecardresearch
 
Weather Today Live: बसंत पंचमी पर बदला मौसम, नॉर्थ इंडिया में बारिश तो कश्मीर में बर्फबारी, फ्लाइट्स पर भी असर

aajtak.in | नई दिल्ली | 23 जनवरी 2026, 7:47 AM IST

Delhi-NCR Weather Today Live: बसंत पंचमी पर दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है. दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत एनसीआर में सुबह-सुबह बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है. IMD के मुताबिक, उत्तर भारत में हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिया जारी रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज (23 जनवरी) पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के मौसम में बड़े बदलाव की चेतावनी जारी की है. तीव्र पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज (23 जनवरी) पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश/बर्फबारी भी हो सकती है. साथ ही, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है.

इस दौरान तेज हवाओं और बिजली की गरज के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर में हवा की रफ्तार 30 से 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. IMD ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है. बता दें कि यह मौसम बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से हो रहा है, जिससे उत्तर भारत में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है.

