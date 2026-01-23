scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बांग्लादेश जैसी ह‍िम्मत...', पाक‍िस्तानी द‍िग्गज राश‍िद लतीफ ने T20 वर्ल्ड कप बायकॉट पर PCB को लपेटा, दागे कई सवाल

भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से बांग्लादेश के बायकॉट के बाद पूर्व पाक‍िस्तानी कप्तान और द‍िग्गज ख‍िलाड़ी राशिद लतीफ ने PCB पर तीखा हमला किया है. उन्होंने BCB के फैसले को साहसिक बताया और सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ICC के सामने खड़े होने और स्वतंत्र निर्णय लेने की हिम्मत है.

Advertisement
X
बांग्लादेश टीम ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है (Photo: Getty)
बांग्लादेश टीम ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है (Photo: Getty)

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा भारत में T20 वर्ल्ड कप 226 खेलने से इनकार किए जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने BCB के फैसले को साहसिक बताते हुए PCB की हिम्मत और स्वतंत्र सोच पर सीधा हमला किया है.

राशिद लतीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत में खेलने से मना कर दिया है. उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद बांग्लादेश ने मौजूदा क्रिकेट व्यवस्था को चुनौती देने का साहस दिखाया है.

लतीफ के अनुसार, यह फैसला बांग्लादेश की उस परंपरा को दर्शाता है, जिसमें वह जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के खिलाफ भी मजबूती से खड़ा होता रहा है.

PCB पर तंज कसते हुए राशिद लतीफ ने पूछा कि क्या पाकिस्तान का क्रिकेट तंत्र भी ऐसा ही स्वतंत्र और साहसिक रुख अपनाने की क्षमता रखता है. उन्होंने इसे PCB की स्वायत्तता और हिम्मत की असली परीक्षा बताया.
यह भी पढ़ें: BCCI से पंगा अब यहीं खत्म नहीं! एक ‘NO’ बांग्लादेश को कहां ले जाएगा?

bangladesh

Advertisement

PCB पर सीधा निशाना साधते हुए लतीफ़ ने पूछा कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में ऐसा ही स्टैंड लेने की काबिलियत और हिम्मत है. लतीफ़ ने लिखा- क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसा करने की काबिलियत है. उन्होंने इसे PCB की आजादी का टेस्ट बताया है. 
यह भी पढ़ें: भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश... बायकॉट के बाद स्कॉटलैंड की होगी एंट्री? ऐसे बदला समीकरण, ये है गण‍ित

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh Cricket team
24 घंटे बीत गए, पर बांग्लादेश ने ICC को नहीं भेजा जवाब... स्कॉटलैंड को बुलाने की तैयारी
Bangladesh officially announces boycott of upcoming T20 World Cup
T-20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार, बांग्लादेश को कितना भारी पड़ेगा?
Litton Das, Najmul Hossain Shanto reaction on T20 WC 2026
भारत आने को तैयार थे बांग्लादेशी ख‍िलाड़ी, नजरूल ने क‍िया 'खेला'!
aminul islam bulbul, Asif Nazrul, Bangladesh Team
ICC से पंगा, ‘बुलबुल’ पर दाग और... उस मीटिंग की कहानी जिसने बांग्लादेश को T20 WC से दूर क‍िया
ICC Bangladesh T20 World Cup Clash
'झुकेंगे नहीं, ICC ने अन्याय किया', 24 घंटे में बांग्लादेश ने द‍िखाए बगावती तेवर, पूरी टाइमलाइन

ध्यान रहे बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से इनकार 22 जनवरी को ख‍िलाड‍ियों संग मीट‍िंग के बाद किया था. बांग्लादेश के बायकॉट के फैसले के बाद  उसकी जगह टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की टीम अब 7 फरवरी से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में खेलती हुई द‍िख सकती है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement