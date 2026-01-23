बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा भारत में T20 वर्ल्ड कप 226 खेलने से इनकार किए जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने BCB के फैसले को साहसिक बताते हुए PCB की हिम्मत और स्वतंत्र सोच पर सीधा हमला किया है.

राशिद लतीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत में खेलने से मना कर दिया है. उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद बांग्लादेश ने मौजूदा क्रिकेट व्यवस्था को चुनौती देने का साहस दिखाया है.



लतीफ के अनुसार, यह फैसला बांग्लादेश की उस परंपरा को दर्शाता है, जिसमें वह जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के खिलाफ भी मजबूती से खड़ा होता रहा है.



PCB पर तंज कसते हुए राशिद लतीफ ने पूछा कि क्या पाकिस्तान का क्रिकेट तंत्र भी ऐसा ही स्वतंत्र और साहसिक रुख अपनाने की क्षमता रखता है. उन्होंने इसे PCB की स्वायत्तता और हिम्मत की असली परीक्षा बताया.

PCB पर सीधा निशाना साधते हुए लतीफ़ ने पूछा कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में ऐसा ही स्टैंड लेने की काबिलियत और हिम्मत है. लतीफ़ ने लिखा- क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसा करने की काबिलियत है. उन्होंने इसे PCB की आजादी का टेस्ट बताया है.

ध्यान रहे बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से इनकार 22 जनवरी को ख‍िलाड‍ियों संग मीट‍िंग के बाद किया था. बांग्लादेश के बायकॉट के फैसले के बाद उसकी जगह टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की टीम अब 7 फरवरी से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में खेलती हुई द‍िख सकती है.

