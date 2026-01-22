Aaj ka Rashifal 23 जनवरी 2026: वृष राशि वाले बेहतर प्रबंधन से सफलता पाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि (Aries): आर्थिक उन्नति का समय

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक कार्यों को गति देने वाला है.आप पेशेवर विषयों में काफी सक्रिय रहेंगे.अपनी सूझबूझ से आप कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे.उधार के लेनदेन से बचना आज आपके हित में होगा.कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग आपको मजबूती देगा.आय में वृद्धि के संकेत हैं, इसलिए अपने साहसिक कदमों को आगे बढ़ाएं.

शुभ अंक: 5, 6, 7, 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें.'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और मिष्ठान्न बांटें.

वृष राशि (Taurus): बेहतर प्रबंधन से सफलता

वृष राशि के जातकों को आज अपने कामकाज में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है.आपका समय प्रबंधन (Time Management) आज बहुत सटीक रहेगा, जिससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा.आकर्षक प्रस्ताव मिलने की संभावना है.अपनी वाणी और संवाद को मधुर बनाए रखें, इससे आपके अटके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं.

शुभ अंक: 5, 6, 7

शुभ रंग: ओपल कलर

आज का उपाय: मां दुर्गा को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.दिया गया वादा जरूर पूरा करें.

मिथुन राशि (Gemini): भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

मिथुन राशि के लिए आज भाग्य की स्थिति अत्यंत प्रबल है.आपको अचानक कोई शुभ सूचना मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न रहेगा.आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.व्यापार में बड़ा उछाल आने की संभावना है.लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं.सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बना रहेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 7

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: किसी धर्मस्थल पर जाकर दर्शन करें.देवी मां की आराधना करें.

कर्क राशि (Cancer): धैर्य और सतर्कता है जरूरी

कर्क राशि वालों के लिए आज का समय थोड़ा मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा.आपको कार्यस्थल पर नियमों का उल्लंघन करने से बचना चाहिए.किसी भी बहस या विवाद में न पड़ें, अन्यथा मानसिक तनाव बढ़ सकता है.सेहत के प्रति सजग रहें और अजनबियों पर जल्दी भरोसा न करें.धैर्य के साथ अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें.

शुभ अंक: 2, 5, 6, 7

शुभ रंग: पर्ल पिंक

आज का उपाय: मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं.आज के दिन सतर्क रहें.

सिंह राशि (Leo): स्थिरता और सम्मान की प्राप्ति

सिंह राशि के जातकों के लिए निजी जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी.कामकाज में आप स्थिरता और धैर्य का परिचय देंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी.साझीदारी के कामों में आपको सफलता मिल सकती है.नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा और सबको साथ लेकर चलने की आपकी कला सराही जाएगी.पारिवारिक संबंधों में मधुरता रहेगी.

शुभ अंक: 1, 5, 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: मां दुर्गा की वंदना करें और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

कन्या राशि (Virgo): मेहनत से बनेगी बात

कन्या राशि के जातकों के लिए आज मेहनत और लगन का दिन है.आपकी निर्णय क्षमता काफी मजबूत रहेगी.सेवा क्षेत्र और पेशेवर चर्चाओं में आप प्रभावी रहेंगे.अनुभवियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाना आपके लिए फायदेमंद होगा.स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें और अपने कार्यों की निरंतरता को टूटने न दें.

शुभ अंक: 5, 6, 7

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवी मां को सफेद मिठाई का भोग लगाएं.'ओम् शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.

तुला राशि (Libra): रचनात्मकता और उत्साह

तुला राशि के जातकों का आज पूरा ध्यान बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों पर रहेगा.सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा और लाभ के नए अवसर मिलेंगे.प्रियजनों के साथ आप स्मरणीय समय बिताएंगे.मनोरंजन और भ्रमण के योग बन रहे हैं.अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें, मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा.

शुभ अंक: 5, 6, 7

शुभ रंग: स्फटिक के समान

आज का उपाय: मां दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करें.सहकार का भाव रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio): परिवार और सुख पर ध्यान

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज परिवार के साथ संवाद का दिन है.भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति संभव है.करियर और व्यापार में आप सफल रहेंगे.हालांकि, जोश में आकर कोई गलत फैसला न लें.वरिष्ठों से तालमेल बनाकर चलें.अपनों की खुशी के लिए आप कुछ विशेष प्रयास करेंगे, जिससे घर का माहौल सुखद रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6, 7, 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें.अहंकार का त्याग करें और सहज रहें.

धनु राशि (Sagittarius): संवाद और पराक्रम की जीत

धनु राशि के जातकों का वाणिज्यिक पक्ष आज बहुत मजबूत रहेगा.आपका साहस और पराक्रम लोगों को प्रभावित करेगा.सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.यदि कोई कारोबारी यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो वह सफल होगी.व्यर्थ की चर्चाओं से बचें और अपने काम पर ध्यान दें.प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

शुभ अंक: 3, 6, 7

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: मां दुर्गा की वंदना करें और किसी ज्ञानी व्यक्ति के प्रवचन सुनें.

मकर राशि (Capricorn): आनंद और उत्सव का माहौल

मकर राशि के जातकों के घर में आज मेहमानों का आगमन हो सकता है.आपकी वाणी और व्यवहार सबका दिल जीत लेगा.परिवार में हर्ष और आनंद बढ़ेगा.आपको कोई आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है.अपनों के प्रति विश्वास बढ़ेगा और आप विविध कार्यों में इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 7, 8

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: मां दुर्गा को मिष्ठान्न चढ़ाएं.अपनी साज-सज्जा और मर्यादा का ध्यान रखें.

कुंभ राशि (Aquarius): लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ें

कुंभ राशि वाले आज अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगाएंगे.बजट के अनुरूप खर्च करना और निवेश करना आज आपके लिए जरूरी है.रचनात्मक कार्यों में आपकी पकड़ मजबूत होगी.नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं.व्यक्तित्व में सरलता और सौम्यता बनाए रखें, इससे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 7, 8

शुभ रंग: चांदी के समान

आज का उपाय: देवी मां की पूजा करें.व्रत का संकल्प लें और नियम का पालन करें.

मीन राशि (Pisces): सूझबूझ से टलेंगी मुश्किलें

मीन राशि के जातकों को आज हर काम बहुत ही सावधानी से करना होगा.जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है.रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहें और अपनी विनम्रता न छोड़ें.आर्थिक कार्यों में धीरे-धीरे गति आएगी.अनुशासन बनाए रखना ही आज आपकी सफलता की कुंजी है.भेंट-मुलाकात के दौरान सहज रहें.

शुभ अंक: 3, 6, 7

शुभ रंग: लेमन कलर

आज का उपाय: मां दुर्गा को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें.नम्रता और विवेक बनाए रखें.



