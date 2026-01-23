scorecardresearch
 
राहुल गांधी के कार्यक्रम में 'अपमान' से आहत शशि थरूर, केरल कांग्रेस की चुनावी मीटिंग से बनाई दूरी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर कथित अपमान और नाराज़गी के चलते केरल विधानसभा चुनावों को लेकर बुलाई गई कांग्रेस हाई कमान की बैठक में शामिल नहीं होंगे. उनकी गैरमौजूदगी से पार्टी के अंदरूनी मतभेद को पटल पर लाती है.

हाल ही में हुए एक कार्यक्रम के दौरान बढ़ी शशि थरूर की नाराज़गी (Photo: PTI)
कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस हाई कमान द्वारा बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे. सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला तब लिया गया, जब शशि थरूर को कोच्चि में एक महापंचायत कार्यक्रम में 'अपमानित' महसूस हुआ. इस प्रोग्राम में पार्टी सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे.

इस अहम चर्चा मीटिंग से थरूर की गैर-मौजूदगी हाई-स्टेक स्टेट चुनावों से पहले पार्टी के अंदरूनी झगड़े की तरफ इशारा करती है.

कांग्रेस सूत्रों ने इशारों-इशारों में बताया कि वह फिलहाल कांग्रेस के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व दोनों से नाराज़ हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मीटिंग में शामिल न होने का फैसला किया है.

क्यों नाराज हैं शशि थरूर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, थरूर ने अपने करीबी साथियों से अपनी निराशा ज़ाहिर की और कहा है कि यह वाकया पार्टी में उनके योगदान को नज़रअंदाज़ करने के एक बड़े पैटर्न को दिखाती है.

कोच्चि के कार्यक्रम में बैठने की व्यवस्था और बोलने के शेड्यूल को लेकर दिक्कतें आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, थरूर को बताया गया था कि उनके बाद सिर्फ़ राहुल गांधी ही बोलेंगे, लेकिन बाद में दूसरे नेताओं ने भी भाषण दिया. व्यवस्थाओं को लेकर हुई इस गड़बड़ी को सार्वजनिक तौर पर थरूर की सीनियरटी के नजरिए से अपमान की तरह देखा गया.

मैनेजमेंट से हो गई गलती!

शुरुआती निर्देश के बावजूद, राहुल गांधी के आने के बाद पार्टी के कई दूसरे नेताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तय प्लान से इस बदलाव ने थरूर की नाराज़गी को और बढ़ा दिया. इस दौरान वक्ताओं के क्रम को लेकर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला भी नजर आया.

इस घटना से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अंदरूनी अनुशासन और सीनियर नेताओं के सम्मान को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. महापंचायत में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने शशि थरूर का नाम नहीं लिया. जानकारों ने बताया कि पार्टी और राज्य में थरूर की अहमियत को देखते हुए यह बात ध्यान देने लायक थी.

सूत्रों ने बताया कि इस अनदेखी की वजह से शशि थरूर के अंदर असंतोष की भावना और बढ़ गई. हालांकि, थरूर कांग्रेस हाई कमांड की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वह आज केरल लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे.

कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर की कथित नाराज़गी या केरल चुनाव मीटिंग में शामिल न होने के उनके फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है.

