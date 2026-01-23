Border 2 Movie Release And Review Live: सनी देओल की बॉर्डर 2 का दिखा क्रेज, कैसा है पब्लिक का रिस्पॉन्स?

जबसे बॉर्डर 2 के बनने की खबर आई थी, लोगों के बीच तभी से इसकी रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट थी. फिर से उसी जोश और देशप्रेम की भावना के साथ इसका सीक्वल आया है. इस बार फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. सिनेमाहॉल में लोगों का क्रेज देखकर समझ आता है कि ये फिल्म एक सेलिब्रेशन और इमोशन बनकर उनके दिल में उतरी है.
1997 में आई बॉर्डर ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई के साथ लोगों के दिल जीते. सालों बाद भी ये मूवी देखी जाती है. इसके सीक्वल में सनी देओल को छोड़कर नई कास्ट ली गई है. अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ फिल्म का हिस्सा हैं. बॉर्डर 2 की पूरी टीम के लिए इसकी रिलीज का दिन इमोशंस से भरा है.
पढ़ें फिल्म से जुड़े सभी अपडेट्स....
सनी देओल ने इंस्टा पर फिल्म का बीटीएस वीडियो पोस्ट किया है. इसमें सेट पर की गई मस्ती की झलक दिखती है. सनी ने कास्ट और क्रू संग खूब बॉन्डिंग बनाई. शूटिंग के वक्त बारिश होने पर पकौड़ा पार्टी हुई. सबने मिलकर छोले भठूरे खाए.
बॉर्डर 2 को धुरंधर की तरह गल्फ देशों में रिलीज की मंजूरी नहीं मिली है. ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान विरोधी भावनाओं वाली भारतीय फिल्मों को वहां मंजूरी नहीं मिलती. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में अभी फिल्म को क्लियरेंस नहीं मिली है.
ट्रेड रिपोर्ट्स की मानें तो ‘बॉर्डर 2’ पहले दिन कम से कम 36-37 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. सनी देओल के करियर में अभी तक सबसे बड़ी ओपनिंग ‘गदर 2’ को मिली है. इसने पहले दिन 40 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. देखते हैं बॉर्डर 2 ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं.
बीते दिनों फिल्म के ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च पर सनी इमोशनल हो गए थे. यहां उन्होंने बॉर्डर करने की वजह बताई थी. उनके मुताबिक, वो अपने पापा की फिल्म हकीकत देखकर इंस्पायर हुए थे. सनी ने कहा था- वो मूवी मुझे प्यारी लगी थी. तब मैं बहुत छोटा था. जब मैं एक्टर बना, तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करूंगा. जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की. और हम दोनों फैसला किया कि हम इस प्रोजेक्ट पर एक फिल्म बनाएंगे. जो बहुत ही प्यारी है और आप सबके दिलों में बसी हुई है.
बॉर्डर 2 के ओपनिंग क्रेडिट्स में सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को खास ट्रिब्यूट दिया है. बॉर्डर 2 के थिएटर क्रेडिट्स में सनी का नाम खास तरीके से लिखा गया है. जो कि है- सनी देओल (धर्मेंद्र जी का बेटा). ये देखकर सनी और धर्मेंद्र दोनों के फैंस भावुक हो गए हैं.
सनी देओल की फिल्म का पहला शो देखने वालों ने इसकी तारीफ की है. यूजर्स का कहना है ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी. देशभक्ति की भावना से भरी मूवी को देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं. यूजर्स फिल्म को मस्ट वॉच बता रहे हैं. सनी देओल के लोग फिर से फैन बन गए हैं. उनके काम की तारीफ हुई है.
फिल्म के मॉर्निंग शोज को लेकर थोड़ा संकट देखने को मिला. रिपोर्ट के मुताबिक, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से कई जगह सुबह के शो कैंसिल किए गए. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्सस बोरीवली में 'बॉर्डर 2' का पहले दिन का पहला शो कैंसिल हुआ. क्योंकि प्रिंट्स देर से आए. ज्यादातर थिएटर ने अपने मॉर्निंग शो कैंसिल कर दिए हैं. इस वजह से फैंस निराश दिख रहे हैं क्योंकि वे पहला शो देखने के लिए सुबह जल्दी आए थे. थिएटर ने बताया है कि वे फिल्म डाउनलोड होते ही शो रीशेड्यूल करेंगे और उन्हें सीटें देंगे.