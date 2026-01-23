Border 2 Movie Release And Review Live: सनी देओल की बॉर्डर 2 का दिखा क्रेज, कैसा है पब्लिक का रिस्पॉन्स?

जबसे बॉर्डर 2 के बनने की खबर आई थी, लोगों के बीच तभी से इसकी रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट थी. फिर से उसी जोश और देशप्रेम की भावना के साथ इसका सीक्वल आया है. इस बार फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. सिनेमाहॉल में लोगों का क्रेज देखकर समझ आता है कि ये फिल्म एक सेलिब्रेशन और इमोशन बनकर उनके दिल में उतरी है.

1997 में आई बॉर्डर ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई के साथ लोगों के दिल जीते. सालों बाद भी ये मूवी देखी जाती है. इसके सीक्वल में सनी देओल को छोड़कर नई कास्ट ली गई है. अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ फिल्म का हिस्सा हैं. बॉर्डर 2 की पूरी टीम के लिए इसकी रिलीज का दिन इमोशंस से भरा है.

