शोएब मलिक से गले मिले इरफान पठान... भारत-PAK तनाव के बीच दिखी खेल भावना, VIDEO

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर जारी तनावपूर्ण माहौल के बीच खेल भावना की एक तस्वीर सऊदी अरब में देखने को मिली. वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल में खेले गए F2 डबल विकेट मुकाबले के बाद पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शोएब मलिक और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान एक-दूसरे से गले मिलते नजर आए. यह मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

गुरुवार को जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हराया. मैच के बाद जारी हाइलाइट वीडियो में दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते, हाई-फाइव करते और मुस्कुराते नजर आए, इसी दौरान शोएब मलिक और इरफान पठान का मिलाप चर्चा का केंद्र बन गया. यह नजारा हालिया भारत-पाक क्रिकेट विवादों के बिल्कुल उलट था.

एशिया कप में जमकर हुआ था बखेड़ा

यह दृश्य ऐसे समय सामने आया है, जब हाल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर तनाव खुलकर दिखा है. एसीसी मेन्स टी20 एशिया कप 2025 में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. यह तनाव ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर-4 स्टेज और फाइनल तक देखा गया था.

एशिया कप फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के बाद एसीसी (एशियन क्रिकेट काउंसिल) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी से लेने से परहेज किया था. इसी तरह महिला वर्ल्ड कप और हॉन्ग कॉन्ग सुपर सिक्सेस जैसे टूर्नामेंट्स में भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हैंडशेक से परहेज किया.

Advertisement

तनाव उस समय और बढ़ गया जब भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) के दूसरे सीजन में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया. भारत ने ना सिर्फ ग्रुप स्टेज बल्कि सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान का सामना करने से मना कर दिया था.

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार ओवर में 56 रन पर 4 विकेट गंवाए. शोएब मलिक ने आक्रामक अंदाज में 34 रन बनाए, जबकि इमरान नजीर ने 16 रनों का योगदान दिया. जवाब में भारतीय टीम 51 रन पर 4 विकेट ही बना सकी और लक्ष्य से पीछे रह गई. पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में तीसरी लगातार जीत थी. इससे पहले पाकिस्तान ने यूएई और श्रीलंकन लॉयन्स को हराया था.

---- समाप्त ----