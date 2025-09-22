Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. वहीं, आज से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है. इन खबरों के अलावा, अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान शासन ने अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं देने की बात कही है. पढ़ें सोमवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

UP में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक, FIR और अरेस्ट मेमो में भी नहीं बताई जाएगी किसी की कास्ट



उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा.

GST छूट आज से, बम-बम होगा गाड़ियों का बाजार! 55 हजार में बाइक और 3.50 लाख में कार



GST Price Cut on Car-Bikes: आज से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है. नए गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्ट्रक्चर का तगड़ा असर कार और बाइक्स की कीमतों पर देखने को मिला है.

'अमेरिकियों को एक मीटर जमीन भी नहीं देंगे', बगराम एयर बेस पर बोले तालिबानी विदेश मंत्री

Advertisement

अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने अमेरिका को बगराम एयर बेस सौंपने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना को अफ़ग़ान ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा. ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव के जवाब में दिया गया, जिसमें ट्रंप ने बगराम बेस को फिर से हासिल करने की बात कही थी.

फिर घुटनों पर आया पाकिस्तान... भारत की 6 विकेट से जीत, गिल-अभिषेक की तूफानी पारी में उड़े PAK प्लेयर्स

एशिया कप 2025 के सुपर-4 में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया. दुबई में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 19वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 39 गेंद में 74 रनों की तूफानी पारी खेली.

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा दावा, बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐलान किया है कि उनकी संस्था बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, 'गौ माता की रक्षा करने वाले मतदाता हमे वोट देंगे.' हाल ही में उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र लागू करन चाहिए.

Advertisement

अब पुर्तगाल ने दी फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता, संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री ने किया ऐलान

पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है. रविवार को न्यूयॉर्क में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रांजेल ने इसका ऐलान किया. इस घोषणा के साथ पुर्तगाल अब ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है.

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास... टी20 इंटरनेशनल में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, युवराज सिंह भी पीछे छूटे

अभिषेक शर्मा गेंदों के हिसाब से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. अभिषेक ने यह उपलब्धि सिर्फ 331 गेंदों में हासिल की है. अभिषेक ने वेस्टइंडीज के इविन लुईस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 50 छक्के जड़ने के लिए 366 गेंदें ली थीं. रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 74 रन बनाए थे.

GST Bachat Utsav: दूध, ब्रेड से पनीर तक... रोज खरीदते हैं ये 20 चीजें, जीएसटी कट से अब इतना पैसा बचेगा

आज से देश भर में नया GST स्ट्रक्चर लागू हो गया है. इसके तहत देश में दूध, ब्रेड, पनीर, मक्खन, घी, आइसक्रीम जैसी रोजमर्रा की कई चीजे़ें सस्ती हो गई हैं. पहले अगर आप ₹90 में 200 ग्राम पनीर का पैकेट खरीदते थे, तो अब आपको ₹10 कम देने होंगे. बिस्किट, नमकीन, तेल, आइसक्रीम, साबुन, चॉकलेट, मिठाई, बच्चों की नोटबुक जैसी चीज़ों पर भी कर दर में कटौती की गई है.

Advertisement

'परमाणु हथियार हमारे लिए जरूरी... US छोड़े जिद तो बातचीत संभव', बोले किम जोंग उन

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने कहा कि अगर अमेरिका परमाणु हथियार छोड़ने का दबाव डालना बंद कर दे तो उससे बातचीत से बचने का कोई और कारण नहीं है. किम ने स्पष्ट कहा कि परमाणु हथियार हमारे देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हैं और वह इन्हें नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया कभी भी दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत की मेज पर नहीं बैठेगा.

नेपाल की PM सुशीला कार्की ने किया अंतरिम सरकार का विस्तार, 5 नए मंत्री हुए शामिल

नेपाल की PM सुशीला कार्की ने रविवार को अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए पांच नए मंत्रियों को शामिल किया, जिससे कैबिनेट की संख्या नौ हो गई. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, संगीता कौशल, जगदीश खरेल और मदन परियार को नए मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया है. इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को होगा.

---- समाप्त ----