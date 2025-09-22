GST छूट आज से, बम-बम होगा गाड़ियों का बाजार! 55 हजार में बाइक और 3.50 लाख में कार

GST Cut on Car and Bikes: आज से देश भर में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) स्ट्रक्चर लागू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले के प्राचीर से इस नए जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था. अब देश भर में केवल दो जीएसटी स्लैब (5% और 18%) लागू होंगे. इसके अलावा लग्ज़री और सिन गुड्स पर 40% जीएसटी लागू होगा. नए जीएसटी रिफॉर्म का एक बड़ा असर देश के ऑटो सेक्टर पर भी पड़ा है.

देश में बेचे जाने वाले वाहनों की कीमत में भारी कटौती कर दी गई है. मारुति सुजुकी से लेकर टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, रॉयल एनफील्ड सहित सभी वाहन निर्माताओं ने अपने वाहनों की नई कीमतों का ऐलान किया है. जिससे अब कारों की शुरुआती कीमत महज 3.50 लाख रुपये और बाइक्स की शुरुआती कीमत महज 55,000 रुपये रह गई है.

GST बचत उत्सव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल नए जीएसटी स्ट्रक्चर के लागू होने से पहले इस रिफॉर्म को ऐतिहासिक बताया. उन्होनें देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि, "इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी, आप अपने पसंद की चीजों को और भी ज्यादा आसानी से खरीद सकेंगे. इस जीएसटी सुधार का लाभ आम लोगों को सीधे तौर पर मिलेगा और बाजार गुलजार होंगे."

GST छूट के बाद देश की सबसे सस्ती की शुरुआती कीमत 3.50 लाख रुपये हो गई है. Photo: Freepik

कारों पर जीएसटी

नए नियम के अनुसार 4 मीटर से कम लंबाई वाली 1,200 सीसी से कम पेट्रोल कारें और 1,500 सीसी से कम डीजल कारों पर अब केवल 18% जीएसटी लगेगा. पहले ये वाहन 28% जीएसटी के दायरे में आते थें. इसके अलावा लग्ज़री कारें अब केवल 40% जीएसटी के दायरे में आएंगी. इन पर कोई सेस (Cess) नहीं लगेगा. पहले लग्ज़री कारों पर 28% जीएसटी और 22% सेस (उपकर) भी लगता था. जिसके बाद कुल टैक्स बढ़कर तकरीबन 50% तक पहुंच जाता था. तो आइये देखें कुछ प्रमुख कार कंपनियों द्वारा वाहनों की कीमत में की गई कटौती की लिस्ट-

Maruti Suzuki: 1.29 लाख तक की कटौती

मारुति सुजुकी ने नए जीएसटी रिफॉर्म का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है. अब कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार S-Presso हो गई है. जो अब केवल 3,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत में आती है. मारुति सुजुकी ने अपने कारों की कीमत में अधिकतम 1.29 लाख रुपये तक की कटौती की ऐलान किया है. जिसमें ब्रेजा, ऑल्टो, वैगनआर और स्विफ्ट इत्यादि सभी कारें शामिल हैं.

Mahindra: 2.56 लाख तक की बचत

महिंद्रा ने सबसे बड़ी कटौती XUV3XO की कीमत में की है. 1.56 लाख रुपये की कटौती के बाद अब इसकी शुरुआती कीमत 7.28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. कंपनी जीएसटी छूट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे रही है. जिससे त्योहारी सीजन में कार खरीदारी करके ग्राहक पूरे 2.56 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. इसके अलावा मशहूर लाइफ-स्टाइल एसयूवी Thar थ्री-डोर मॉडल के दाम में 1.35 लाख रुपये की कटौती की गई है. अब ये मशहूर एसयूवी 10.32 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आती है.

कंपनी कटौती (रुपये में) ख़ास बात मारुति सुजुकी 1.29 लाख तक GST कटौती के अलावा अतिरिक्त छूट भी दी गई है टाटा मोटर्स 1.45 लाख तक नेक्सन पर सबसे ज्यादा कटौती महिंद्रा 1.56 लाख तक एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ 2.56 लाख तक की बचत हुंडई 2.40 लाख तक Creta एसयूवी पर 38,311 रुपये की कटौती टोयोटा 3.49 लाख तक प्रीमियम मॉडल्स पर बड़ी छूट बीएमडब्ल्यू 13.6 लाख तक लक्ज़री सेगमेंट में सबसे बड़ी कटौती. ऑडी 7.83 लाख तक प्रीमियम सेगमेंट में महत्वपूर्ण कटौती

Tata Motors: 2.00 लाख तक की बचत

टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे सस्ती कार टिएगो की कीमत में अधिकतम 75,000 रुपये तक की कटौती की है. अब इसकी शुरुआती कीमत 4.57 लाख रुपये हो गई है. वहीं Nexon पर कंपनी ने सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये की कटौती की है. अब ये 7.31 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आती है. इसके साथ 45,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जा रहा है. जिसे मिलाकर ग्राहक इस एसयूवी की खरीद पर पूरे 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. वहीं हैरियर और सफारी के दाम में क्रमश: 1.44 लाख और 1.48 लाख रुपये की कटौती की गई है. इनकी कीमत अब क्रमश: 13.99 लाख और 14.66 लाख रुपये से शुरु होती है.

Hyundai: 2.40 लाख रुपये तक की कटौती

हुंडई ने अपने कारों की कीमत में 2.4 लाख रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है. कंपनी ने अपने प्रीमियम एसयूवी टक्सन पर सबसे ज्यादा 2,40,303 रुपये की कटौती की है. वहीं Creta के दाम में 38,311 रुपये की कटौती की गई है. अब इसकी शुरुआती कीमत 10.73 लाख रुपये हो गई है जो पहले 11.11 लाख रुपये हुआ करती थी. Grand i10 की कीमत में 51,022 रुपये की कटौती देखने को मिली है, अब इसकी शुरुआती कीमत 5.47 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 5.99 लाख रुपये हुआ करती थी.

350 सीसी से छोटी बाइक्स पर अब केवल 18% जीएसटी लागू होगा. Photo: ITG

दोपहिया वाहनों पर जीएसटी छूट

बाइक्स पर लगने वाले जीएसटी टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया है. अब 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर 18% जीएसटी लगेगा. पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था. दूसरी ओर 350 सीसी से उपर के दोपहिया वाहनों को 40% जीएसटी के दायरे में आएंगी. इसका सबसे बड़ा लाभ मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा. क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कम्यूटर सेग्मेंट (100-150 सीसी) के दोपहिया वाहनों की बिक्री होती है.

Hero MotoCorp

देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वाहनों की कीमत में 15,743 रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है. कंपनी की सबसे सस्ती बाइक हीरो एचएफ डिलक्स की कीमत में 5805 रुपये की कटौती हुई है. जिसके बाद अब इसकी कीमत 54,933 रुपये से शुरू होती है. जो पहले 60,738 रुपये हुआ करती थी. कंपनी ने अपने बेस्ट सेलिंग मॉडल स्प्लेंडर प्लस के दाम 6,820 रुपये तक घटा दिए हैं. अब इसकी शुरुआती कीमत 73,346 रुपये हो गई है, जो पहले 80,166 रुपये हुआ करती थी.

Bajaj Auto

बजाज ऑटो ने अपने दोपहिया वाहनों की कीमत में अधिकतम 20,000 रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है. कंपनी की सबसे सस्ती बाइक सीटी 110एक्स की कीमत में 6,500 रुपये की कटौती हुई है. अब इसकी शुरुआती कीमत 61,061 रुपये हो गई है, जो पहले 67,561 रुपये हुआ करती थी. वहीं Pulsar 125 के दाम में तकरीबन 8,000 रुपये तक की कटौती हुई है.

कंपनी कटौती (रुपये में) ख़ास बात हीरो मोटोकॉर्प 15,743 तक करिज़्मा पर सबसे अधिक कटौती सुजुकी 18,024 तक V-Storm के दाम सबसे ज्यादा घटे बजाज ऑटो 20,000 तक डोमिनार मॉडल पर सबसे ज्यादा छूट यामाहा 17,581 तक R15 के साथ इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिल रहा है टीवीएस मोटर्स 14,330 Ronin पर कंपनी ने तगड़ी छूट दी है

Yamaha

यामहा मोटर इंडिया ने अपने स्कूटर और बाइक्स के रेंज पर 17,581 रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है. कंपनी अपने कुछ मॉडलों पर इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी ऑफर कर रही है. कंपनी की मशहूर स्पोर्ट बाइक R15 के दाम 15,761 रुपये तक घट गए हैं. अब इसकी शुरुआती कीमत 1,74,019 रुपये हो गई है, जो पहले 1,89,780 रुपये हुआ करती थी. वहीं Ray ZR स्कूटर के दाम में 7,759 रुपये की कटौती हुई है, अब इसकी शुरुआती कीमत 86,001 रुपये हो गई है, जो पहले 93,760 रुपये हुआ करती थी.

वाहन खरीदारों को फायदा

बाइक पहले जहां 70–75 हज़ार से ऊपर पड़ती थी, अब बेस मॉडल 55 हज़ार तक आ गया है.

छोटी हैचबैक कार, जो 4.5–5 लाख से शुरू होती थी, अब 3.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत से मिल रही है.

मिड-सेगमेंट एसयूवी पर भी 80 हज़ार से लेकर 2 लाख तक की राहत मिल रही है.

वाहन निर्माताओं को बड़ी राहत

वाहन निर्माता कंपनियों पर पिछले कुछ महीनों से दबाव था. बिक्री गिरी हुई थी, स्टॉक खप नहीं रहा था. अब ये जीएसटी छूट उनके लिए ऑक्सीजन का काम करेगी. पहले ही कई बड़ी कंपनियां, मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस और बजाज इत्यादि ने वाहनों की नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी है. इन दामों में सीधे 10-15% तक की कटौती देखने को मिल रही है.

---- समाप्त ----