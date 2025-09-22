scorecardresearch
 

Feedback

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास... टी20 इंटरनेशनल में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, युवराज सिंह भी पीछे छूटे

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी इसकी बानगी देखने को मिली, जहां अभिषेक ने 74 रनों की मैच जिताऊ इनिंग्स खेली.

Advertisement
X
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की (Photo: AFP/Getty Images)
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की (Photo: AFP/Getty Images)

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-चार मुकाबले में 6 विकेट धमाकेदार जीत दर्ज की. 21 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 172 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 18.5 ओवर्स में हासिल कर लिया. भारत की मौजूदा टूर्नामेंट में पड़ोसी मुल्क पर ये दूसरी जीत रही. इससे पहले ग्रुप मुकाबले में भी भारत ने पाकिस्तानी टीम को सात विकट से रौंद दिया था.

पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में भारतीय टीम की जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे. 'प्लेयर ऑफ द मैच' अभिषेक शर्मा ने 74 रन बनाने के लिए सिर्फ 39 गेंदें खेलीं. इस दौरान उन्होंने छह चौके और 5 छक्के लगाए. इस तूफानी इनिंग्स के दौरान अभिषेक शर्मा ने कुछ खास उपलब्धि हासिल की.

अभिषेक गेंदों के हिसाब से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. अभिषेक ने यह उपलब्धि सिर्फ 331 गेंदों में हासिल की. अभिषेक ने वेस्टइंडीज के इविन लुईस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 50 छक्के जड़ने के लिए 366 गेंदें ली थीं. इस लिस्ट में आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज) तीसरे, हजरतुल्लाह जजई (अफगानिस्तान) चौथे और सूर्यकुमार यादव (भारत) पांचवें स्थान पर हैं. खास बात यह भी है कि अभिषेक ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 50 छक्के जड़ने के लिए 350 से कम गेंदें ली हैं.

Advertisement

अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह को इस मामले में पछाड़ा
अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं. अभिषेक ने 24 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर अपने मेंटर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया. युवराज ने साल 2012 में अहमदाबाद टी20 में पाकिस्तानी टीम के खिलाफ 29 बॉल पर अर्धशतक जड़ा था. वैसे भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड मोहम्मद हफीज के नाम दर्ज है. हफीज ने साल 2012 में अहमदाबाद में ही 23 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था.

सम्बंधित ख़बरें

Asia Cup: India defeated Pakistan by 6 wickets.
पाक के खिलाफ जीत से देशभर में फैंस गदगद, इस अंदाज में मनाया जश्न 
Indias seventh consecutive victory over Pakistan!
अभिषेक-शुभमन के तूफान में उड़ा पाकिस्तान, टीम इंडिया ने बनाई 7-0 की बढ़त 
Shubman Gill and Abhishek Sharma
शुभमन-अभिषेक के आगे PAK की सारी मिसाइलें फुस्स, टीम इंडिया का दबदबा कायम, 7-0 किया स्कोर 
Suryakumar Yadav
'जब लीड 3-0 या 10-1 हो तो उसे राइवलरी नहीं कहते...', रिपोर्टर के सवाल पर सूर्यकुमार यादव ने ली चुटकी 
Operation Pakistan: Indias Glorious Victory, Pakistans Bluster Continues
'पाकिस्तान के पास सिर्फ हवाबाजी...', भारत की जीत पर बोले हरभजन 

भारत-PAK मैच में सबसे तेज अर्धशतक (टी20I)
23 गेंद- मोहम्मद हफीज, अहमदाबाद 2012
24 गेंद- अभिषेक शर्मा, दुबई 2025 *
29 गेंद- युवराज सिंह, अहमदाबाद 2012
32 गेंद- इफ्तिखार अहमद, मेलबर्न 2022
33 गेंद- मिस्बाह उल हक, डरबन 2007

अभिषेक शर्मा ने मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद कहा, 'आज सब कुछ काफी आसान लग रहा था. बिना किसी वजह के वे जिस तरह हमारे सामने आ रहे थे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. मैंने उनके खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया और टीम के लिए बेस्ट देना चाहा. मैं शुभमन गिल के साथ स्कूल के दिनों से साथ खेल रहा हूं. हमें एक-दूसरे की कंपनी काफी पसंद है. हमने सोचा था कि आज करके दिखाना है और दिखाय भी. जिस तरह वे लोग जवाब दे रहे थे, मुझे बहुत मजा आया. मैं लगातार कड़ी मेहनत कर रहा हूं. जब मेरा दिन होता है, तो मैं अपनी टीम के लिए मैच जीतकर ही लौटता हूं.'

Advertisement

25 साल के अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के लिए अब तक 21 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 35.40 की औसत और 197.21 के स्ट्राइक रेट से 708 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. बाएं हाथ के बैटर अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल में 53 छक्के और 63 चौके लगाए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement