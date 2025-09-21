scorecardresearch
 

नेपाल की PM सुशीला कार्की ने किया अंतरिम सरकार का विस्तार, 5 नए मंत्री हुए शामिल

सुशीला कार्की (73 वर्षीय) ने 12 सितंबर को प्रधानमंत्री पद संभाला था, जब भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ युवा-नेतृत्व वाले जेन जेड प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी.

नेपाल की पीएम सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया. (Photo: PTI)
नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए पांच नए मंत्रियों को शामिल किया, जिससे कैबिनेट की संख्या नौ हो गई. कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, संगीता कौशल मिश्रा, जगदीश खरेल और मदन परियार को नए मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया. राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी. 

इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को राष्ट्रपति भवन में होगा. सूत्रों के अनुसार, सिन्हा को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, पुन को शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मिश्रा को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या, खरेल को सूचना एवं संचार तथा परियार को कृषि मंत्रालय सौंपा जाएगा. इस विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित 9 मंत्री हैं, जिनमें कार्की ने कई महत्वपूर्ण विभाग खुद संभाले हुए हैं. 

सुशीला कार्की (73 वर्षीय) ने 12 सितंबर को प्रधानमंत्री पद संभाला था, जब भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ युवा-नेतृत्व वाले जेन जेड प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी. इससे पहले राजनीतिक अस्थिरता के दिनों का अंत हुआ था. कार्यभार संभालते ही कार्की ने कुलमान घीसिंग को ऊर्जा, जल संसाधन एवं भौतिक योजना मंत्री, रमेश्वर खनाल को वित्त मंत्री तथा ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्री नियुक्त किया था.

यह अंतरिम सरकार 5 मार्च, 2026 को निर्धारित अगले आम चुनाव तक चलेगी. सुशीला कार्की, जो नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं, को प्रदर्शनकारियों और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच चर्चा के बाद चुना गया था. उनकी नियुक्ति ने देश में भ्रष्टाचार-विरोधी और सुशासन की मांगों को मजबूती दी है. अंतरिम सरकार के सामने नेपाल में कानून-व्यवस्था बहाल करने, हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचे नुकसान को ठीक करने और सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण समेत आर्थिक चुनौतियां हैं.

