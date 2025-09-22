अब पुर्तगाल ने दी फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता, संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री ने किया ऐलान

गाजा में मानवीय संकट और शांति बहाली की कोशिशों के बीच पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है. रविवार को न्यूयॉर्क में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रांजेल ने यह ऐलान किया.

रांजेल ने कहा, फिलिस्तीन राज्य की मान्यता पुर्तगाल की विदेश नीति की एक मूलभूत, स्थायी और बुनियादी रेखा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुर्तगाल हमेशा से दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है और यही रास्ता न्यायसंगत और स्थायी शांति की ओर ले जाएगा.

विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि एक युद्धविराम बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने से गाजा में मानवीय त्रासदी मिट नहीं जाएगी.

इस घोषणा के साथ पुर्तगाल ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब गाजा पट्टी में हिंसा और मानवीय संकट चरम पर है.

