scorecardresearch
 

Feedback

अब पुर्तगाल ने दी फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता, संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री ने किया ऐलान

फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाले देशों की सूची लगातार बढ़ रही है. अब पुर्तगाल ने भी ऐलान किया है कि वो दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देता है.

Advertisement
X
गाजा पट्टी में विस्थापितों के लिए टेंट कैंप लगाए गए गए हैं. (Photo- AP)
गाजा पट्टी में विस्थापितों के लिए टेंट कैंप लगाए गए गए हैं. (Photo- AP)

गाजा में मानवीय संकट और शांति बहाली की कोशिशों के बीच पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है. रविवार को न्यूयॉर्क में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रांजेल ने यह ऐलान किया.

रांजेल ने कहा, फिलिस्तीन राज्य की मान्यता पुर्तगाल की विदेश नीति की एक मूलभूत, स्थायी और बुनियादी रेखा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुर्तगाल हमेशा से दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है और यही रास्ता न्यायसंगत और स्थायी शांति की ओर ले जाएगा.

यह भी पढ़ें: गाजा में फिलिस्तीनियों की मौतों का आंकड़ा 65 हजार पार, इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन और एयरस्ट्राइक तेज किए

सम्बंधित ख़बरें

Palestine_3_Contries_aproved
इन 3 देशों ने फिलिस्तीन को दी मान्यता, भड़क उठा Israel 
The devastation by Israel in Gaza: High-rise buildings targeted.
गाजा में इजरायली हमलों का कहर, बहुमंजिला इमारतों को बनाया निशाना 
गाजा सिटी पर इजरायल की भीषण बमबारी, देखें दुनिया आजतक में 
Gaza
गाजा में फिलिस्तीनियों की मौतों का आंकड़ा 65 हजार पार, इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन और एयरस्ट्राइक तेज किए 
Destruction in Gaza by Israel, rapid attacks on Hamas positions.
इजरायल ने गाजा में ढहाईं इमारतें, नेतन्याहू बोले- हमास खत्म होने तक हमले रहेंगे जारी 

विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि एक युद्धविराम बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने से गाजा में मानवीय त्रासदी मिट नहीं जाएगी.

यह भी पढ़ें: इजरायल ने गाजा में ढहाईं इमारतें, नेतन्याहू बोले- हमास खत्म होने तक हमले रहेंगे जारी

इस घोषणा के साथ पुर्तगाल ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब गाजा पट्टी में हिंसा और मानवीय संकट चरम पर है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कभी था ग्राफिक डिजाइनर, अब बचा-खुचा खाने को मजबूर, गाजा जंग ने बदल दी जिंदगी

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement