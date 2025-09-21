scorecardresearch
 

India vs Pakistan Live Score, Super 4: सुपर-4 की जंग में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, एशिया कप के 'महामुकाबले' पर सबकी निगाहें, थोड़ी देर में टॉस

India (Ind) vs Pakistan (Pak) Live Updates Asia Cup, Super 4: एशिया कप 2025 के सुपर-4 की जंग में आज भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम दूसरी बार पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है.

एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से (Photo: ITG)
एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से (Photo: ITG)

India vs Pakistan Live Score: एशिया कप 2025 के सुपर-4 की जंग में आज भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम दूसरी बार पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है. 

पिछले रविवार यानी 14 सितंबर को जब दोनों टीम्स के बीच मुकाबला खेला गया था, तो सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने सात विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की थी. लेकिन इस मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया. जिसके चलते तनाव बढ़ गया था. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड देखने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.
 

भारती टीम की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan's players walk back to the pavilion at the end of the Asia Cup 2025 Twenty20 international cricket match against India at the Dubai International Stadium in Dubai on September 14, 2025
मनोचिकित्सक भी PAK को सुधार नहीं कर सकता... पूर्व PCB चीफ ने अपनी टीम को सुनाई खरी-खऱी 
IND VS PAK
'IND vs PAK मैच जरूर होना चाहिए...', सुपर-4 की भिड़ंत से पहले बोला ये दिग्गज  
Match_Rafry_Ind_Vs_Pak
IND-Pak मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे रेफरी, ICC का फैसला  
From Left: India's Jasprit Bumrah, Sanju Samson, Shivam Dube, Shubman Gill and Axar Patel in this frame
सैमसन ने सूर्या-गंभीर की प्लानिंग कर दी रिवील, एशिया कप में भारत के बेखौफ खेल की ये है वजह 
Pakistan cricket team
7वीं डिवीजन की टीम है... महामुकाबले से पहले इस दिग्गज ने PAK पर कसा तंज 

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

आकंड़ों में कौन सी टीम आगे?

एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ती रही है. दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर एशिया कप में कुल 20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत को 11 मैचों में जीत मिली है. वहीं पाकिस्तानी टीम ने छह मैच जीते. जबकि तीन मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला. 

वैसे एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत-पाकिस्तान के बीच चार मुकाबले हुए हैं. इस दौरान भारत ने तीन और पाकिस्तन ने एक में जीत दर्ज की. ओवरऑल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 11 मैच जीते, जबकि 3 मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम को जीत नसीब हुई. यानी आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

