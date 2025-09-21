India vs Pakistan Live Score, Super 4: सुपर-4 की जंग में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, एशिया कप के 'महामुकाबले' पर सबकी निगाहें, थोड़ी देर में टॉस

India vs Pakistan Live Score: एशिया कप 2025 के सुपर-4 की जंग में आज भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम दूसरी बार पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है.

पिछले रविवार यानी 14 सितंबर को जब दोनों टीम्स के बीच मुकाबला खेला गया था, तो सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने सात विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की थी. लेकिन इस मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया. जिसके चलते तनाव बढ़ गया था. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड देखने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.



भारती टीम की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

आकंड़ों में कौन सी टीम आगे?

Advertisement

एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ती रही है. दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर एशिया कप में कुल 20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत को 11 मैचों में जीत मिली है. वहीं पाकिस्तानी टीम ने छह मैच जीते. जबकि तीन मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला.

वैसे एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत-पाकिस्तान के बीच चार मुकाबले हुए हैं. इस दौरान भारत ने तीन और पाकिस्तन ने एक में जीत दर्ज की. ओवरऑल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 11 मैच जीते, जबकि 3 मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम को जीत नसीब हुई. यानी आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी है.

---- समाप्त ----