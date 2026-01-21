scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज आज से शुरू हो रही है. वहीं, अयोध्या के राम कथा म्यूजियम को 233 साल पुरानी रामायण की पांडुलिपी भेंट में मिली. इन खबरों के अलावा, दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज फॉर के लिए 3386 करोड़ रुपये मंजूर किए. 

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज आज से (Photo: ITG)
भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज आज से (Photo: ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 21 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज आज से शुरू हो रही है. वहीं, अयोध्या के राम कथा म्यूजियम को 233 साल पुरानी रामायण की पांडुलिपी भेंट में मिली. इन खबरों के अलावा, दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज फॉर के लिए 3386 करोड़ रुपये मंजूर किए. पढ़ें मंगलवार सुबह की बड़ी खबरें.

वर्ल्ड कप की तैयारी का आखिरी मौका... आज से शुरू हो रही भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज, इन 3 खामियों को करना होगा दूर

7 फरवरी से ICC टी20 वर्ल्ड कप शुरू होगा. उससे पहले टीम इंडिया के पास तैयारी का एकमात्र मौका भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज है, जो 21 से 31 जनवरी तक चलेगी. पहला मैच नागपुर में बुधवार शाम 7 बजे होगा. वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच तय नहीं हैं, ऐसे में यह सीरीज अहम है. कप्तान सूर्यकुमार यादव आक्रामक अंदाज़ में लौटना चाहेंगे.

अयोध्या को मिली अनमोल विरासत... राम कथा म्यूजियम को भेंट की गई रामायण की 233 साल पुरानी पांडुलिपि

राम नगरी अयोध्या को भारतीय सांस्कृतिक विरासत की अहम सौगात मिली है. वाल्मीकि रामायण की 233 वर्ष पुरानी दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपि राम कथा म्यूजियम को भेंट की गई है. वर्ष 1792 की यह अमूल्य धरोहर अब शोधार्थियों और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होगी. यह पांडुलिपि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीनिवास वरखेड़ी की ओर से दी गई है.

दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज-IV के लिए जारी किए 3386 करोड़, बनेंगे तीन नए नेटवर्क

दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज फॉर के तहत तीन नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए फंड जारी कर दिया है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 14630.80 करोड़ रुपये बताई जा रही है. बताया जाता है कि कुल अनुमानित लागत में से दिल्ली सरकार को 3386 करोड़ 18 लाख रुपये देने हैं. दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से के बजट को मंजूरी दे दी है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर खुशखबरी... सेकंड लेडी उषा चौथी बार मां बनेंगी

अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस ने साझा किया कि वे चौथी बार मां बनने वाली हैं. उनका बच्चा जुलाई 2026 में जन्म लेगा और यह एक बेटा होगा. उषा वेंस और उनके होने वाले बच्चे दोनों स्वस्थ हैं. उनके पति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ पहले तीन बच्चे हैं— इवान, विवेक और मिराबेल. चौथे बच्चे के जन्म के साथ वेंस परिवार में नई खुशियां आएंगी.

IND vs NZ: 785 दिन बाद ईशान किशन की टी20 में होगी वापसी, कप्तान सूर्या ने बताया किस नंबर पर करेंगे बैटिंग

भारतीय टी-ट्वेंटी टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पुष्टि की है कि ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय मैच में वापसी करेंगे. यह मुकाबला आज नागपुर में होगा. ईशान किशन भारत के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करेंगे. ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाई है.

'मदर ऑफ ऑल डील्स' के करीब भारत और EU... दुनिया की एक चौथाई GDP पर होगा समझौते का असर

यूरोपीय संघ भारत के साथ लंबित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच गया है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसके संकेत दिए. उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्षों में सबसे अहम व्यापारिक उपलब्धियों में से एक साबित हो सकता है.

केरल विधानसभा चुनाव: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विनोद तावड़े को बनाया प्रभारी

केरल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठनात्मक बदलाव किया है. पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनावों का प्रभारी नियुक्त किया है. वहीं सांसद शोभा करंदलाजे को सह-प्रभारी बनाया गया है. BJP महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

साउथ दिल्ली को मिलेगी 1471 करोड़ की सौगात... साकेत से पुल प्रहलादपुर तक बनेगी 6 लेन एलिवेटेड रोड

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में हुई फाइनेंस कमेटी की बैठक में साउथ दिल्ली के लिए 1471 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इसके तहत साकेत के G ब्लॉक से पुल प्रहलादपुर तक 6 लेन की एलिवेटेड रोड बनेगी.  इसका मकसद साउथ दिल्ली में ट्रैफिक जाम और बढ़ते वाहनों की समस्या से राहत देना है.

'दुनिया जंगलराज की तरफ नहीं लौट सकती...', ग्रीनलैंड पर चीन-फ्रांस की ट्रंप को सीधी वॉर्निंग

ग्रीनलैंड को लेकर यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख पर चीन और फ्रांस ने वैश्विक मंच से चेतावनी दी है. डावोस सम्मेलन में चीन के उप प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि दुनिया में ताकत के दम पर फैसले थोपना स्वीकार्य नहीं है. यह बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप डेनमार्क पर ग्रीनलैंड सौंपने का दबाव बना रहे हैं.
 

