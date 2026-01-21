IND vs NZ: 785 दिन बाद ईशान किशन की टी20 में होगी वापसी, कप्तान सूर्या ने बताया किस नंबर पर करेंगे बैटिंग

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पुष्टि की है कि ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार, 21 जनवरी को होने वाले पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम में वापसी करेंगे. इस मुकाबले में ईशान किशन भारत के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाज़ी करेंगे. यह मैच नागपुर में खेला जाएगा.
ईशान किशन ने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद 27 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय टीम में दोबारा जगह बनाई है.
पहले टी20 मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा कि तिलक वर्मा के शुरुआती तीन मैचों के लिए उपलब्ध न होने के कारण ईशान को मौका देना पूरी तरह सही फैसला है.
मैच से पहले क्या बोले सूर्या
सूर्यकुमार ने कहा, 'ईशान नंबर-3 पर खेलेंगे. वह हमारे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा हैं और इसी वजह से उन्हें टीम में चुना गया है. उन्होंने लंबे समय से भारत के लिए नहीं खेला है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. करीब एक साल से ज्यादा समय बाद उन्हें मौका मिल रहा है और वह इसके हकदार हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'अगर बात नंबर-4 या नंबर-5 की होती, तो स्थिति अलग हो सकती थी. लेकिन दुर्भाग्य से तिलक उपलब्ध नहीं हैं और मुझे लगता है कि नंबर-3 के लिए ईशान सबसे बेहतर विकल्प हैं.'
ईशान की दमदार वापसी
ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया. उन्होंने झारखंड को उसका पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई. ईशान ने टूर्नामेंट में 10 पारियों में 517 रन बनाए, उनका औसत 57.44 रहा और स्ट्राइक रेट 197 से ज्यादा का रहा. फाइनल मुकाबले में उन्होंने हरियाणा के खिलाफ सिर्फ 49 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेली.
झारखंड के कप्तान के तौर पर ईशान ने टीम को 262/3 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. उनकी इस पारी में 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. झारखंड ने यह मैच 69 रन से जीता.
इस प्रदर्शन के बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए शुभमन गिल से पहले टीम में जगह दी. इसके बाद ईशान ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में भी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए कर्नाटक के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में शतक जड़ा.