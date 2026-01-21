अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर खुशखबरी... सेकंड लेडी उषा चौथी बार मां बनेंगी

अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस ने यह खुशखबरी शेयर की कि वे चौथी बार मां बनने वाली हैं. परिवार ने बताया कि उनका बच्चा जुलाई 2026 के अंत में जन्म लेने वाला है और यह एक बेटा होगा. उषा वेंस और उनके होने वाले बच्चे दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं.

उषा वेंस और उनके पति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पहले से ही तीन बच्चों के माता-पिता हैं. उनका बड़ा बेटा इवान 2017 में जन्मा था, जो अब आठ साल का है. दूसरा बेटा विवेक 2020 में पैदा हुआ और वह पांच साल का है. उनकी बेटी मिराबेल 2021 में जन्मी, जो तीन साल की है. चौथे बच्चे के जन्म के साथ वेंस परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है, जो उनके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा.

उषा वेंस की भारतीय बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प है. उनकी मां, लक्ष्मी चिलुकुरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्रोफेसर हैं. उषा और जेडी वेंस की शादी 2014 में केंटकी में हुई थी. शादी के बाद उन्होंने एक हिंदू आशीर्वाद समारोह का आयोजन भी किया था, जो उनकी कल्चरल जड़ों को दर्शाता है.

उप-राष्ट्रपति बनने के बाद, जेडी वेंस ने अप्रैल 2025 में परिवार के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की, जो उनका पहला भारत दौरा था. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जयपुर और आगरा सहित कई स्थानों का दौरा किया. इस यात्रा का उद्देश्य भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक, व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करना था.

2025 में दिल्ली दौरे पर आए थे वेंस परिवार और PM मोदी से की थी मुलाक़ात (Photo: PTI)

सेकंड लेडी के रूप में उषा वेंस ने साफ किया है कि वे अपने बच्चों की परवरिश को पब्लिक स्पेस से दूर रखना चाहती हैं. चौथे बच्चे की घोषणा के बाद भी परिवार ने बताया कि वे अपने निजी जीवन को प्राथमिकता देंगे और अपने बच्चों को एक सामान्य और स्थिर माहौल में बड़ा करना चाहेंगे.

