वर्ल्ड कप की तैयारी का आखिरी मौका... आज से शुरू हो रही भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज, इन 3 खामियों को करना होगा दूर

7 फरवरी से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा. इससे पहले टीम इंडिया के पास तैयारियों के लिहाज से एक ही मौका होगा. जिसकी शुरुआत आज यानी 21 जनवरी से हो रही है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज. दोनों देशों के बीच 31 जनवरी तक ये सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद 7 फरवरी से विश्व कप शुरू हो जाएगा.

वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैचों के शेड्यूल का कोई ऐलान नहीं हुआ है. ऐसे में ये 5 मैचों की सीरीज ही दोनों टीमों की तैयारी के लिए आखिरी मौका है. भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव चाहेंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही सीरीज में उनका आक्रामक बल्लेबाज वाला अंदाज़ फिर से देखने को मिले. भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच नागपुर में बुधवार को खेला जाएगा. ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा.

सूर्या की कप्तानी में भारत का प्रदर्शन

साल 2024 में टी20 कप्तानी संभालने के बाद से सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है. टीम ने 72 फीसदी से ज्यादा मैच जीते हैं. हालांकि, इस दौरान सूर्यकुमार का खुद का बल्ले से प्रदर्शन काफी गिर गया है. लेकिन घरेलू मैदान पर खेलते हुए और पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब बचाने की उम्मीदों के बीच सूर्यकुमार पर दबाव साफ तौर पर बढ़ गया है.

न्यूजीलैंड ने पिछले एक साल में भारत के खिलाफ कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप और भारत में पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत शामिल है.

Dialling up the intensity as #TeamIndia steps into T20I mode to take on New Zealand ⚡️ #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RSE2DXLFXA — BCCI (@BCCI) January 20, 2026

हालांकि टी20 फॉर्मेट में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत बिल्कुल अलग टीम नजर आई है. भारत ने 25 में से 18 टी20 मैच जीते हैं. इसमें अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत और मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाज़ी अहम वजह रही है.

न्यूजीलैंड ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद 21 में से 13 टी20 मैच जीते हैं. डेवोन कॉनवे, कप्तान मिचेल सैंटनर, तेज गेंदबाज़ जैकब डफी, और ऑलराउंडर डैरिल मिचेल व ग्लेन फिलिप्स के रहते कीवी टीम किसी भी लिहाज़ से कमजोर नहीं है.

इन कमियों को करना होगा दूर

इस सीरीज से भारत को वर्ल्ड कप से पहले बेहतरीन तैयारी का मौका मिलेगा, लेकिन टीम की सबसे कमजोर कड़ी इस वक्त खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म है. साल 2025 भारत के लिए सूर्यकुमार का सबसे खराब साल रहा है. उन्होंने 19 मैचों में सिर्फ 218 रन बनाए, एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके और स्ट्राइक रेट भी 123 के आसपास रहा. हालात तब और बिगड़े जब उन्होंने तिलक वर्मा को लंबा मौका देने के लिए खुद नंबर-4 पर बल्लेबाज़ी शुरू कर दी.

वहीं, अभिषेक शर्मा का बल्ला भी पिछले कुछ समय से खामोश है. उन्हें स्टार्ट तो अच्छा मिला है लेकिन वो उसे बड़ी पारियों में नहीं बदल सके हैं. इसके अलावा भारत को खिलाड़ियों की पोजिशनिंग में बदलाव करने से बचना होगा. पिछली सीरीज में हमने खिलाड़ियों को लेकर कई प्रयोग देखे थे.

श्रेयस या ईशान?

भारत जैसे देश में श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को आमतौर पर टी20 टीम में जगह मिलनी चाहिए. उन्होंने तीन अलग-अलग आईपीएल टीमों को फाइनल तक पहुंचाया है और एक बार खिताब भी जीता है. तिलक वर्मा की पेट की सर्जरी के चलते श्रेयस को मौका मिला है. अगर तिलक समय पर फिट नहीं हो पाए, तो नंबर-4 पर श्रेयस की मौजूदगी से सूर्यकुमार फिर से अपने पसंदीदा नंबर-3 पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं.

हालांकि तिलक बाएं हाथ के बल्लेबाज़ हैं, ऐसे में शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन भी दावेदार हो सकते हैं. ईशान पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाज़ी के लिए जाने जाते हैं और नंबर-3 पर बल्लेबाज़ी करना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

हार्दिक, बुमराह और वरुण की वापसी

इस टी20 सीरीज में हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है, जिन्हें वनडे सीरीज के दौरान आराम दिया गया था. हार्दिक टीम को संतुलन देते हैं और उनकी मौजूदगी से एक अतिरिक्त स्पेशलिस्ट खिलाड़ी खिलाया जा सकता है.

इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती की भी टीम में वापसी हो रही है, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ज्यादा नहीं जानते. मिडिल ओवर्स में उनके चार ओवर अक्सर मैच का रुख बदल देते हैं.

कुलदीप यादव की फॉर्म चिंता का विषय रही है, ऐसे में वरुण को और ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी. खास तौर पर डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ उनका मुकाबला सीरीज का नतीजा तय कर सकता है.

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, इश सोढ़ी, जैक फॉल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क.

