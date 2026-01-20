scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केरल विधानसभा चुनाव: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विनोद तावड़े को बनाया प्रभारी

केरल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठनात्मक मोर्चे पर बड़ा दांव चला है. पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को केरल चुनाव का प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को सह-प्रभारी बनाया है. इसके साथ ही चंडीगढ़, बेंगलुरु और तेलंगाना के चुनावों के लिए भी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं.

Advertisement
X
राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को केरल की जिम्मेदारी
राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को केरल की जिम्मेदारी

केरल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया. बीजेपी ने मंगलवार को अपने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को आगामी केरल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया है. केंद्रीय मंत्री और बेंगलुरु उत्तर की सांसद शोभा करंदलाजे को अप्रैल में होने वाले केरल चुनावों के लिए सह-प्रभारी बनाया गया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया, 'भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को पार्टी का सह-प्रभारी नियुक्त किया है.' उन्होंने कहा, 'यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होती है.'

इसके अलावा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए भी विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाए गए हैं. चंडीगढ़ मेयर चुनाव 29 जनवरी को होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े. (File Photo: ITG)
NDA किसे बनाएगा सीएम? विनोद तावड़े बोले- अभी जश्न मनाएं, वक्त आने पर...
maithili thakur narendra modi bjp leaders
मैथिली ठाकुर, मिथिला और महिला वोटर... बीजेपी ने पवन सिंह का डैमेज कंट्रोल खूब किया
Maithili_Thakur_Election
लोक गायिका Maithili Thakur लड़ सकती हैं चुनाव
Pawan Singh returns to NDA, will he get a ticket?
क्या पवन सिंह BJP में ही रहेंगे? देखें क्या बोले बिहार BJP प्रभारी
कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? BJP में मंथन तेज, अमित शाह से मिले विनोद तावड़े

वहीं ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए राम माधव चुनाव प्रभारी होंगे. वहीं, सतीश पूनिया और संजय उपाध्याय सह प्रभारी होंगे.

नितिन नबीन ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार को आगामी तेलंगाना नगर निगम और निगम चुनावों के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी का प्रभारी भी नियुक्त किया. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी और पार्टी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सह-प्रभारी बनाया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement