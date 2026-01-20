केरल विधानसभा चुनाव: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विनोद तावड़े को बनाया प्रभारी

केरल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया. बीजेपी ने मंगलवार को अपने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को आगामी केरल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया है. केंद्रीय मंत्री और बेंगलुरु उत्तर की सांसद शोभा करंदलाजे को अप्रैल में होने वाले केरल चुनावों के लिए सह-प्रभारी बनाया गया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया, 'भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को पार्टी का सह-प्रभारी नियुक्त किया है.' उन्होंने कहा, 'यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होती है.'

इसके अलावा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए भी विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाए गए हैं. चंडीगढ़ मेयर चुनाव 29 जनवरी को होंगे.

वहीं ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए राम माधव चुनाव प्रभारी होंगे. वहीं, सतीश पूनिया और संजय उपाध्याय सह प्रभारी होंगे.

नितिन नबीन ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार को आगामी तेलंगाना नगर निगम और निगम चुनावों के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी का प्रभारी भी नियुक्त किया. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी और पार्टी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सह-प्रभारी बनाया गया है.

