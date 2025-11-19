Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 19 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में कहा कि दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए. वहीं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है. इन खबरों के अलावा, बिहार लोक सेवा आयोग ने इकहत्तरवीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

'भारत को आत्मरक्षा का अधिकार...', रूसी विदेश मंत्री संग SCO मीटिंग में बोले एस जयशंकर



विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को रूस में SCO शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' दिखाना चाहिए.

'भारत फिर बॉर्डर पार हमला करेगा...', PAK रक्षा मंत्री को सता रहा डर, आर्मी चीफ के बयान का दिया हवाला

पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद का डर फिर सताने लगा है. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत फिर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और सीमा पार स्ट्राइक कर सकता है.

BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित, bpsc.bihar.gov.in पर ऐसे करें चेक



बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. कुल 4,71,012 में से 3,16,762 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा 13 सितंबर को 37 जिलों के 912 केंद्रों पर हुई.

'SIR प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, चूक हुई तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार', चुनाव आयोग की सख्त चेतावनी

चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई चूक पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.

India A vs Oman: ओमान को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, हर्ष दुबे ने जड़ी फिफ्टी



भारत ए ने एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में ओमान को 6 विकेट से हराकर सेमीफ़ाइनल में जगह बना ली. टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाज़ी चुनी और ओमान को 20 ओवर में 7 विकेट पर 135 रन पर रोका.

Al-Falah के फाउंडर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने किया अरेस्ट, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन



ईडी ने अल फ़लाह यूनिवर्सिटी के फ़ाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को पीएमएलए के तहत गिरफ़्तार किया. यह कार्रवाई अल फ़लाह ग्रुप पर हुई छापेमारी और जुटाए गए सबूतों के आधार पर हुई. सुबह उनके आवास पर भी रेड और पूछताछ हुई.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गोंडा जा रही बस डिवाइडर से टकराई, 40 यात्री जख्मी

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गोंडा जा रही डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई. हादसे में करीब 40 यात्री घायल हुए, जिन्हें तिर्वा मेडिकल कॉलेज कन्नौज में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि बस पलटने का कारण ड्राइवर को झपकी आना था.

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में गिल की जगह लेगा ये खिलाड़ी, बॉलिंग में भी बढ़ेगी टीम की ताकत



भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया से जुड़ेंगे. उन्हें कोलकाता टेस्ट से पहले रिलीज़ किया गया था. वह घायल कप्तान शुभमन गिल की जगह में टीम का हिस्सा बन सकते हैं.

PM मोदी के दौरे से पहले DMK नेता का भड़काऊ बयान, प्रधानमंत्री को दी जान से मारने की धमकी

प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे से पहले DMK पदाधिकारी जयपालन ने कथित रूप से पीएम को "जान से मारने की धमकी" देने के बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. बीजेपी ने उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग की.

ISIS नेटवर्क में फंसे छत्तीसगढ़ के दो नाबालिग, ATS ने पकड़ा... PAK आधारित मॉड्यूल कर रहा था ब्रेनवॉश

छत्तीसगढ़ ATS ने रायपुर से दो नाबालिगों को ISIS से कनेक्शन के आरोप में पकड़ा. डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कि दोनों लड़के पाकिस्तान स्थित ISIS मॉड्यूल के निर्देश पर काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी से कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल थे.



