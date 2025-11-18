scorecardresearch
 

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में गिल की जगह लेगा ये खिलाड़ी, बॉलिंग में भी बढ़ेगी टीम की ताकत

शुभमन गिल की गर्दन की चोट की वजह से दूसरे टेस्ट में खेलने पर संदेह है, इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में कवर के रूप में बुलाया गया है. गिल टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे, लेकिन उनके खेलने की संभावना कम है. रेड्डी को SA A सीरीज़ से वापस बुलाया गया है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं शुभमन गिल (Photo: itg)
भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे. उन्हें कोलकाता टेस्ट से पहले रिलीज कर दिया गया था. अब वह घायल कप्तान शुभमन गिल के कवर के रूप में खेल सकते हैं. भारत 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका का सामना करने के लिए तैयार है. हालांकि, पहले टेस्ट में कोलकाता में बल्लेबाज़ी करते समय लगी गर्दन की चोट के बाद शुभमन गिल की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

गुवाहाटी जाएंगे कप्तान शुभमन गिल

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, गिल टीम के साथ गुवाहाटी की यात्रा करेंगे, लेकिन उनकी गर्दन में जकड़न को देखते हुए उनके खेलने की संभावना कम लग रही है. यदि वह गुवाहाटी नहीं जा पाते, तो वह कोलकाता से सीधे बेंगलुरु में स्थित बीसीसीआई COE जाएंगे, क्योंकि यात्रा करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है.

यह भी पढ़ें: अगर शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट से हुए बाहर, तो चौथे नंबर पर कौन खेलेगा? ये 2 खिलाड़ी दावेदार

रेड्डी को मिल सकता है मौका

नीतीश रेड्डी, जिन्हें पहले दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ खेलने के लिए पहले टेस्ट से पहले स्क्वॉड से रिलीज़ किया गया था, को एक बार फिर टीम में शामिल किया गया है. रेड्डी ने दो अनौपचारिक वनडे खेले और 37 रन बनाए, साथ ही गेंद से 1/18 लिए. हालांकि, उन्होंने राजकोट में खेले गए दूसरे मैच में न बल्लेबाज़ी की और न गेंदबाज़ी.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल को गर्दन की कौन सी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा मैदान, BCCI ने बताई हर ड‍िटेल

तीसरा और अंतिम लिस्ट A मैच बुधवार को होना है. हालांकि, रेड्डी सोमवार शाम को कोलकाता पहुंच गए और दिन का नेट सेशन छोड़ दिया. ऐसा माना जा रहा है कि बुधवार रात को राजकोट में खेलना और अगले दिन गुवाहाटी के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ना उनके लिए मुश्किल होता, क्योंकि इससे वह पहला अभ्यास सत्र भी मिस कर देते.

टीम प्रबंधन इस स्थिति के पक्ष में नहीं था. अपने नाम एक टेस्ट शतक होने और दाएं हाथ के बल्लेबाज़ होने के चलते, गिल समय पर फिट नहीं होते हैं तो रेड्डी एक बार फिर गुवाहाटी में प्लेइंग इलेवन में जगह के दावेदार हो सकते हैं. वहीं, भारत सीरीज़ ओपनर में 30 रनों से हारने के बाद दूसरा मैच जीतकर सीरीज़ बचाने के लिए बेताब होगा.

