scorecardresearch
 

Feedback

BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित, bpsc.bihar.gov.in पर ऐसे करें चेक

BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं.  रिजल्ट चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा.

Advertisement
X
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता 2025 परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं. ( Photo: bpsc.in)
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता 2025 परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं. ( Photo: bpsc.in)

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था और परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर नतीजों की पीडीएफ देख सकते हैं. इस परीक्षा के लिए कुल 4,71,012 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3,16,762 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. यह परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई थी और राज्य के 37 जिलों में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.

14,261 अभ्यर्थी हुए सफल
परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे.  बीपीएससी 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा राज्य के 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के लिए कुल 4,71,012 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 3,16,762 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा में कुल 14,261 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिनमें से 13,368 अभ्यर्थी एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए और  893 अभ्यर्थी वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं.

इतने पदों पर होगी भर्ती
वरिष्ठ उप कलेक्टर-100
वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी-79
श्रम अधीक्षक-10
उप रजिस्ट्रार / संयुक्त उप रजिस्ट्रार-3
गन्ना अधिकारी-7
ब्लॉक सहकारिता अधिकारी-502
ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी-22
ब्लॉक अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण अधिकारी-13
राजस्व अधिकारी-5
ब्लॉक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी-459
पुलिस उपाधीक्षक-4
कुल 1,264

BPSC 71वीं CCE प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025: मेरिट सूची पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें 

  • आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.
  • BPSC 71वीं CCE प्रारंभिक परीक्षा मेरिट सूची पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.
  • BPSC 71वीं CCE प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची PDF डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी.
  • बीपीएससी 71वीं सीसीई प्रीलिम्स मेरिट सूची पीडीएफ को सहेजें और इसकी हार्ड कॉपी लें.
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement