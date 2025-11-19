BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित, bpsc.bihar.gov.in पर ऐसे करें चेक

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था और परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर नतीजों की पीडीएफ देख सकते हैं. इस परीक्षा के लिए कुल 4,71,012 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3,16,762 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. यह परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई थी और राज्य के 37 जिलों में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.



14,261 अभ्यर्थी हुए सफल

इतने पदों पर होगी भर्ती

वरिष्ठ उप कलेक्टर-100

वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी-79

श्रम अधीक्षक-10

उप रजिस्ट्रार / संयुक्त उप रजिस्ट्रार-3

गन्ना अधिकारी-7

ब्लॉक सहकारिता अधिकारी-502

ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी-22

ब्लॉक अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण अधिकारी-13

राजस्व अधिकारी-5

ब्लॉक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी-459

पुलिस उपाधीक्षक-4

कुल 1,264

BPSC 71वीं CCE प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025: मेरिट सूची पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें

आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.

BPSC 71वीं CCE प्रारंभिक परीक्षा मेरिट सूची पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.

BPSC 71वीं CCE प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची PDF डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी.

बीपीएससी 71वीं सीसीई प्रीलिम्स मेरिट सूची पीडीएफ को सहेजें और इसकी हार्ड कॉपी लें.

