India A vs Oman Live Score: भारत के खिलाफ ओमान की बल्लेबाजी जारी, दोनों टीमों के लिए करो या मरो मुकाबला

ओमान के खिलाफ वैभव पर रहेगी सभी की नजर (Photo: ITG)
एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में आज टीम इंडिया ए का मुकाबला ओमान के खिलाफ है. टॉस जीतकर भारत ए ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. ये मैच वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोहा में हो रहा है. ये मुकाबला भारत और ओमान दोनों के लिए खास होने वाला है क्योंकि, अबतक दोनों टीमों ने एक मैच जीते हैं और एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

ओमान की बल्लेबाजी चल रही है. 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 37-1 है.

भारत ए की प्लेइंग इलेवनः  प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा,  रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, गुरजापनीत सिंह, विजयकुमार वैशाक, सुयश शर्मा.

ओमान (प्लेइंग इलेवन): हम्माद मिर्जा, करण सोनावले, वसीम अली, नारायण सैशिव, आर्यन बिष्ट, जिक्रिया इस्लाम, सुफयान महमूद, मुजाहिर रजा, समय श्रीवास्तव, शफीक जान, जय ओडेड्रा.

ऐसा रहा है दोनों टीमों का सफर

भारत ए की बात करें तो उसने अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ की थी. इस मैच में उन्हें जीत मिली थी. लेकिन पाकिस्तान राइजिंग के खिलाफ दूसरे मैच में भारत को 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में जितेश शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस मैच में हर हाल में जीत चाहेगी.

8 टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में कुल 8 टीमें खेल रही हैं. भारत-ए को ग्रुप-बी में रखा गया है. इस ग्रुप में उसके साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान और पाकिस्तान शाहीन्स की टीमें हैं. जबकि ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए, हॉन्ग कॉन्ग, अफगानिस्तान-ए और श्रीलंका-ए की टीम्स शामिल हैं. यानी टूर्नामेंट दो ग्रुप्स में बंटा है और हर ग्रुप में चार-चार टीमें हैं. भारत-ए ने अपने पहले मैच में यूएई को 148 रनों से हराया था. दूसरी ओर पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 40 रनों से पराजित किया था.

भारत-ए का फुल स्क्वॉड: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैशाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल और सूर्यांश शेडगे.

ओमान का फुल स्क्वॉडः हम्माद मिर्जा (कप्तान), सुफियान यूसुफ , करण सोनावले, वसीम अली, नारायण सैशिव, आर्यन बिष्ट, जिक्रिया इस्लाम, सुफयान महमूद, मुजाहिर रजा, समय श्रीवास्तव, शफीक जान, जय ओडेद्रा, पृथ्वीकुमार माची, हसनैन शाह, शुएब अल बलुशी, उबैद उल्लाह, एमडी यूसुफ.

