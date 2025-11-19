scorecardresearch
 

Feedback

'SIR प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, चूक हुई तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार', चुनाव आयोग की सख्त चेतावनी

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि किसी भी लापरवाही पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने कोलकाता और 24 परगना जिलों में समीक्षा की.

Advertisement
X
मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर EC की कड़ी निगरानी (PTI Photo)
मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर EC की कड़ी निगरानी (PTI Photo)

चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई चूक पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.

एक अधिकारी के अनुसार, उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करते हुए यह बयान दिया. भारती ने वरिष्ठ EC अधिकारियों के साथ मिलकर उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों, और कोलकाता उत्तर व कोलकाता दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जिला चुनाव अधिकारियों (DEOs) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (EROs) के साथ बैठकें कीं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल भी इन बैठकों में उपस्थित थे. एक अधिकारी ने कहा, "उप निर्वाचन आयुक्त ने बैठक के दौरान चुनाव आयोग के सख्त रुख को रेखांकित किया. कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण के चुनाव अधिकारियों ने SIR प्रक्रिया की प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी."

सम्बंधित ख़बरें

Tarn Taran Byelection Complaints
तरनतारन उपचुनाव विवाद: SSP के निलंबन के बाद पंजाब के DGP को चुनाव आयोग का समन 
अमित शाह और चुनाव आयुक्त से जोड़कर पर फर्जी वीडियो वायरल
फैक्ट चेक: अमित शाह के पैरों में नहीं झुके चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये वीडियो AI से बना है 
BLO suicide amid SIR workload
2 आत्महत्याएं, 3 राज्यों में प्रदर्शन... SIR प्रक्रिया में कैसे BLO पर बढ़ा काम का दबाव 
Assam
असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, 10 फरवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट 
SIR Enumeration Form process
5 मिनट में हो जाएगा SIR का काम... ये है वो तरीका, जिससे फोन से ही अपडेट होगी वोटिंग लिस्ट! 

यह भी पढ़ें: बंगाल SIR के विरोध में राहुल गांधी को ममता बनर्जी क्या बिहार जैसा मंच देंगी?

भारती ने अलीपुर में एक बैठक में दक्षिण 24 परगना में SIR की प्रगति की भी समीक्षा की. वह बुधवार को नदिया जिले में इस अभ्यास की प्रगति की समीक्षा करेंगे.

Advertisement

शाम 6 बजे तक, राज्य में 7.63 करोड़ गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो 99.66 प्रतिशत कवरेज दर्शाता है. वितरित किए गए कुल फॉर्मों में से 1.09 करोड़ चुनावी फॉर्मों का डिजिटलीकरण किया गया है, जो 14.24 प्रतिशत है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement