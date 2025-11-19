PM मोदी के दौरे से पहले DMK नेता का भड़काऊ बयान, प्रधानमंत्री को दी जान से मारने की धमकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे से पहले, एक DMK पदाधिकारी द्वारा कथित रूप से प्रधानमंत्री के खिलाफ "जान से मारने की धमकी" देने के बाद राज्य में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने DMK नेता की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.

यह बड़ा राजनीतिक विवाद मंगलवार को तब भड़क उठा, जब DMK के दक्षिण जिला सचिव जयपालन के एक पार्टी कार्यक्रम में दिए गए भाषण का वीडियो वायरल हो गया. बीजेपी ने जयपालन की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.

बीजेपी विधायक नैनार नागेंद्रन द्वारा साझा किए गए वीडियो क्लिप में जयपालन, पीएम मोदी को "दूसरा नरकासुर" बताते हुए कह रहे हैं कि "तमिलनाडु तभी अच्छा होगा जब मोदी को खत्म कर दिया जाए."

बीजेपी ने की गिरफ्तारी की मांग

उन्होंने प्रधानमंत्री पर वोट छीनने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और अपने समर्थकों से उनके खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया.

नागेंद्रन ने इन टिप्पणियों को "पूरी तरह से निंदनीय" बताते हुए कहा कि "राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद" के खिलाफ ऐसी धमकियां जारी करना DMK सरकार के तहत कानून-व्यवस्था के पतन को दर्शाता है.

उन्होंने तेंकाशी सांसद रानी श्रीकुमार और शंकरनकोविल विधायक राजा की चुप्पी पर भी सवाल उठाया, जो कार्यक्रम में मौजूद थे लेकिन उन्होंने भाषण को नहीं रोका.

डीएमके की चुप्पी

एक्स (पहले ट्विटर) पर एक तीखे बयान में, नागेंद्रन ने आरोप लगाया कि यह घटना सत्तारूढ़ पार्टी की "हिंसक प्रवृत्तियों और बर्बरता को उजागर करती है." उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के जल्द ही तमिलनाडु आने के मद्देनजर जयपालन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए.

इस विवाद पर DMK ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि वे वीडियो की जांच कर रहे हैं और यह आकलन कर रहे हैं कि क्या ये टिप्पणियां आपराधिक धमकी और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप को सिद्ध करती हैं.

