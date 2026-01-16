Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 16 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन का शानदार प्रदर्शन रहा. वहीं, BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होगी. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

और पढ़ें

BMC Election Results 2026: 'सुशासन के एजेंडे को जनता का आशीर्वाद', महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत पर बोले PM मोदी

महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन बढ़त बनाए हुए है. पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सुशासन के एजेंडे को जनता का आशीर्वाद मिला है.

बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की आ गई तारीख, नितिन नवीन की इस दिन होगी ताजपोशी

BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होगी. बीजेपी के केंद्रीय चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, 19 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जबकि 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा. मौजूदा वक्त में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन इस पद के लिए मुख्य दावेदार हैं.

Advertisement

BCB की निकलेगी हेकड़ी, ICC की टीम होगी बांग्लादेश में लैंड, T20 वर्ल्ड कप 2026 पर होगा अंत‍िम फैसला

ICC का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अगले 2 से 3 दिनों में बांग्लादेश का दौरा करने वाला है. इस दौरान आईसीसी अधिकारियों की BCB के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग होगी, जिसमें आगामी T20 वर्ल्ड कप से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में खेलने से इनकार कर दिया था.

TMC नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत, दल बदल मामले में HC के आदेश पर स्टे

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को TMC नेता मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है. SC ने रॉय की गंभीर बीमारी और अस्पताल में इलाज की तस्वीरों पर गौर करते हुए ये आदेश पारित किया. सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद फिलहाल के लिए उनकी विधानसभा सदस्यता सुरक्षित हो गई है.

'पाकिस्तान नहीं, भारत है हमारा असली रणनीतिक साझेदार', अमेरिकी सांसदों की दोटूक

वॉशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के कार्यक्रम में अमेरिकी सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान नहीं भारत अमेरिका का दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार है. सांसद अमी बेरा ने कहा कि PAK के साथ अमेरिकी जुड़ाव को रणनीतिक साझेदारी समझने की गलती नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक दांव भारत पर टिके हैं.

Advertisement

ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने बंद किया काम, अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों का नतीजा

भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के चाबहार पोर्ट से अपने ऑपरेशंस बंद करने का फैसला लिया है. 2024 में 10 साल का समझौता हुआ था, लेकिन सितंबर 2025 के प्रतिबंधों और जनवरी 2026 में ट्रंप के 25% टैरिफ ऐलान के बाद IPGL के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया. कंपनी की वेबसाइट बंद कर दी गई, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बच सकें.

मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी, दिल्ली में लगेंगे 50 नए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन

साल 2026 में देश के चार बड़े शहरों – दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में कुल 200 नए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे. भारत मौसम विज्ञान विभाग के 151वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रत्येक शहर में 50-50 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन लगाने का फैसला लिया गया है. इन ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन से आंधी-तूफान और अन्य खतरनाक मौसम की सटीक जानकारी संभव होगी.

जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के खिलाफ दाखिल की गई जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी. यशवंत वर्मा ने लोकसभा स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था. जस्टिस वर्मा ने दलील दी थी कि जब अधिकारियों ने घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किया.

Advertisement

Aman Mokhade: कौन हैं अमन मोखड़े, जिन्होंने बनाए सबसे तेज ल‍िस्ट ए 1000 रन... इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

विदर्भ के ओपनर बल्लेबाज अमन मोखड़े लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. अमन ने विजय हजारे ट्रॉफी के SF में कर्नाटक के खिलाफ 138 रन बनाकर ये कारनामा अपने नाम किया. उन्होंने ये उपलब्धि महज 16 पारियों में हासिल की, जिससे उन्होंने देवदत्त पडिक्कल और अभिनव मुकुंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

सोना सस्ता, चांदी 2 लाख 82 हजार से ज्यादा महंगी, यहां चेक करें आज का रेट

16 जनवरी 2026 को सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है. IBJA के मुताबिक बुधवार शाम 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का भाव ₹130086 था, जो आज शुक्रवार सुबह घटकर ₹129813 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. वहीं चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में 5 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है.

---- समाप्त ----