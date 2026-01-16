List A Cricket fastest 1000 runs: विदर्भ के ओपनर बल्लेबाज अमन मोखड़े ने घरेलू क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है. 25 वर्षीय यह बैटर ने गुरुवार को लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गया. उन्होंने यह उपलब्धि महज 16 पारियों में हासिल की, जिससे उन्होंने देवदत्त पडिक्कल और अभिनव मुकुंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने यह आंकड़ा 17 पारियों में छुआ था.

दुनिया में अब तक कोई भी खिलाड़ी 16 से कम पारियों में 1000 लिस्ट-A रन नहीं बना सका है. इस मामले में मोखड़े ने साउथ अफ्रीका के दिग्गज ग्रीम पोलॉक की बराबरी कर ली है. उन्होंने भी 16 पार‍ियों में यह ऐतिहासिक कारनामा अपने नाम किया था. अमन मोखड़े ने 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ 138 रन की शानदार पारी खेलकर यह कारनामा अपने नाम किया.

Semis heroes Aman Mokhade and Darshan Nalkande explain Vidarbha's march into final

मैच की बात करें तो कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 280 रन पर ऑलआउट हो गई. शुरुआत में ही दोनों ओपनर मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल सस्ते में पवेलियन लौट गए. इसके बाद करुण नायर और ध्रुव प्रभाकर ने 54 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला. करुण नायर ने आगे चलकर केएल श्रीजित के साथ 113 रन की अहम साझेदारी की.

वहीं व‍िदर्भ के पेसर दर्शन नालकंडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 48 रन देकर 5 विकेट झटके और कर्नाटक की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया. अंतिम ओवरों में श्रेयस गोपाल और अभिनव मनोहर ने कुछ संघर्ष किया, लेकिन टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी.

टारगेट का पीछा करने उतरी विदर्भ की टीम की शुरुआत भी खराब रही और अथर्व तायडे जल्दी आउट हो गए. इसके बाद अमन मोखड़े ने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ध्रुव शोरी (47) के साथ 99 रनों की साझेदारी की.

इसके बाद मोखड़े ने रव‍िकुमार समर्थ (76) के साथ 147 रन की निर्णायक साझेदारी कर मैच पूरी तरह विदर्भ के पक्ष में मोड़ दिया. मोखड़े ने ऐंठन से जूझते हुए भी संयमित बल्लेबाजी जारी रखी और टीम को जीत दिलाई.

25 साल के अमन मोखड़े का घरेलू सीजन बेहद शानदार रहा है. रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 7 पारियों में 577 रन बनाए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 206 रन और विजय हजारे ट्रॉफी में 9 पारियों में 781 रन जड़े. इस दौरान उन्होंने कुल 8 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं.

मोखड़े ने व‍िजय हजारे टूर्नामेंट की शुरुआत बंगाल के खिलाफ 110 रन से की और इसके बाद हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ क्रमशः 82 और 139 रन बनाए. चंडीगढ़ के खिलाफ थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने बड़ौदा और उत्तर प्रदेश के खिलाफ शतक बनाकर वापसी की. सेमीफाइनल में उनकी सेंचुरी ने विदर्भ को पहले विजय हजारे खिताब के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है. व‍िजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 18 जनवरी को बेंगलुरु में होना है. व‍िदर्भ पहले ही इसके लिए क्वाल‍िफाई कर चुकी है.

