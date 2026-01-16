आईसीसी (International Cricket Council) का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अगले 2 से 3 दिनों में बांग्लादेश का दौरा करने वाला है. इस दौरान आईसीसी अधिकारियों की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग होगी, जिसमें आगामी T20 वर्ल्ड कप से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
ध्यान रहे बांग्लादेश ने 7 फरवरी से शुरू हो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में खेलने से इनकार कर दिया था. इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मुस्ताफिज़ुर रहमान का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया.
मुस्ताफिज़ुर को रिलीज किए जाने से बांग्लादेश में नाराजगी फैल गई. इसके बाद BCB ने जवाबी कदम उठाते हुए पहले आईसीसी को पत्र लिखकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेन्यू बदलने की मांग की और फिर बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी.
ICC और BCB की मीटिंग में क्या होगा
इस बैठक में मुख्य रूप से ICC टी20 वर्ल्ड 2026 में बांग्लादेश की टीम की भागीदारी और उनके मैचों के वेन्यू को लेकर चर्चा होने की संभावना है. वर्तमान स्थिति यह है कि वर्ल्ड भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू हो रहा है. बांग्लादेश के सभी ग्रुप स्टेज मैच भारत में शेड्यूल हैं. लेकिन बांग्लादेश (BCB) ने सुरक्षा चिंताओं (security concerns) का हवाला देकर भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया है.
BCB ने ICC से अनुरोध किया है कि बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर (जैसे श्रीलंका या न्यूट्रल वेन्यू) शिफ्ट किया जाए. ICC ने अभी तक इस अनुरोध को ठुकरा दिया है, कहा है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले से घोषित है और कोई खास खतरा नहीं है. 13 जनवरी को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी BCB अपनी पोजीशन पर अड़ा रहा था.
बांग्लादेश के खेल सलाहकार अजीफ नजरूल ने भी पाकिस्तान में खेलने की इच्छा जताई थी. वहीं, सलाहकार ने अपने देश में झूठ भी फैलाया. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आईसीसी ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है और उन्हें एक पत्र लिखा है. हालांकि, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने ही अपनी सरकार के इस दावे को नकार दिया और कहा कि आईसीसी ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया था. ऐसे में यह देखना होगा कि ICC का प्रतिनिधिमंडल जब बांग्लादेश जाएगा तो क्या फैसला होगा.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के लीग मैच
7 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs वेस्टइंडीज, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
9 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इटली, सुबह 11 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
14 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इंग्लैंड, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
17 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs नेपाल, शाम 7 बजे, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)