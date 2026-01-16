scorecardresearch
 
मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी, दिल्ली में लगेंगे 50 नए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन

Automatic Weather Stations: भारत के चार प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में कुल 200 नए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे. जिससे तेज बारिश, आंधी-तूफान और अन्य खतरनाक मौसम की सटीक जानकारी संभव होगी.

India Meteorological Department Automatic Weather Stations (Getty Images)
साल 2026 में देश के चार बड़े शहरों – दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में कुल 200 नए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (स्वचालित मौसम केंद्र) लगाए जाएंगे. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह के मुताबिक, मौसम की सटीक जानकारी के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में 50-50 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन लगाने का फैसला किया गया है.

इससे अचानक तेज बारिश, आंधी-तूफान, भीषण गर्मी और अन्य खतरनाक मौसम की पहले से चेतावनी मिल सकेगी. डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह काम शहरों में आपदा से बचाव, कृषि, हवाई यात्रा, शहर नियोजन और लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है.

IMD का 151वां स्थापना दिवस
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 151वें स्थापना दिवस के मौके पर 15 जनवरी 2026 को ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन लगाने का ऐलान किया गया. बता दें कि पिछले साल 150वें सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी IMD को सम्मानित किया था. डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम के समर्थन से IMD में नई ऊर्जा आई है. पिछले एक साल में बहुत सारे नए काम हुए हैं.

मौसम पूर्वानुमान में बड़ा सुधार

  • मंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में भारत के मौसम पूर्वानुमान की सटीकता 40-50% तक बढ़ गई है.
  • वहीं, चक्रवात का सही ट्रैक बताने की क्षमता 35-40% बेहतर हुई है.
  • मासिक और मौसमी पूर्वानुमान में गलती पहले 7.5% थी, अब सिर्फ 2.5% रह गई है.

IMD की बढ़ी ताकत 

  • पिछले 10 साल में मौसम रडार की संख्या लगभग तीन गुना हो गई है.  
  • अब देश के 87% इलाके में रडार से नजर रखी जा रही है.  
  • जिला और ब्लॉक स्तर तक बारिश, सूर्य की किरणें और हवा की निगरानी हो रही है.  
  • 3 घंटे की बहुत छोटी अवधि के लिए भी सटीक मौसम बताना शुरू हो गया है.

IMD परिसर में नई तकनीक से कई नई चीजें शुरू

  • मॉडल ऑब्जर्वेटरी  
  • 3डी प्रिंटेड ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन  
  • एग्रो-ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (खेती के लिए खास)

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मिशन मौसम अब मौसम विज्ञान को और मजबूत करने का बड़ा कदम है. भारत अब पड़ोसी देशों – बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी मौसम और आपदा की जानकारी देता है. इससे दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ा है. सरकार जल्द ही देश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नए क्षेत्रीय मौसम केंद्र बनाने पर काम कर रही है. 


 

