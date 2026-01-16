सोना सस्ता, चांदी 2 लाख 82 हजार से ज्यादा महंगी, यहां चेक करें आज का रेट

16 जनवरी 2026 को सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक बुधवार शाम 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का भाव ₹130086 था, जो आज शुक्रवार सुबह घटकर ₹129813 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. वहीं, चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में 5 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है.
बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.
Gold-Silver Price Today 16 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|बुधवार शाम का रेट
|शुक्रवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|142015
|141717
|₹298 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|141446
|141150
|₹296 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|130086
|129813
|₹273 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|106511
|106288
|₹223 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|83079
|82904
|₹175 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|277512
|282720
|₹5208 महंगी
IBJA रेट (बुधवार, 14 जनवरी 2026)
बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹142152 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹142015 प्रति 10 ग्राम
बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹277175 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹277512 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.