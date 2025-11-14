scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बिहार चुनाव 2025 की मतगणना में एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है. वहीं, RJD के खराब प्रदर्शन पर तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई तेजस्वी पर निशाना साधा.

बिहार चुनाव की मतगणना में आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है (Photo- ITG)
बिहार चुनाव की मतगणना में आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है (Photo- ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है. वहीं, आरजेडी के खराब प्रदर्शन पर तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई तेजस्वी पर निशाना साधा है. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.


Bihar Election Result 2025: क्या NDA को 200 के अंदर रोक पाएगा महागठबंधन? आखिरी दौर में है काउंटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है. अब तक आए रुझानों में एनडीए 200 पार करती नजर आ रही है. करीब-करीब ये तय होता नजर आ रहा है कि पटना के 'सियासी क़िले' पर बार फिर से नीतीश कुमार का कब्जा होगा और एनडीए की सरकार बनेगी.

नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव (Photo: PTI)
पढ़ें 14 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
एक क्लिक में पढ़ें 14 नवंबर, शुक्रवार की अहम खबरें 
delhi ncr air pollution.
पढ़ें 13 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
एक क्लिक में पढ़ें 13 नवंबर, गुरुवार की अहम खबरें 
Umar Mohammad Red Ford EcoSport
पढ़ें 12 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

'आज तेजस्वी फेलस्वी हो गए', नतीजों पर बोले तेज प्रताप, मोदी-नीतीश की जमकर की तारीफ

बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है. एनडीए ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है. वहीं तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है. इस सबके बीच आरजेडी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई तेजस्वी पर निशाना साधा है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है.

'नीतीश ही होंगे CM, विपक्ष को तीनों सवालों का जवाब मिला...', बोले चिराग पासवान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में NDA प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है. LJP (R) के प्रमुख चिराग पासवान ने इसे जनता का स्पष्ट संदेश बताते हुए कहा कि बिहार के मतदाताओं ने विकास के एजेंडे और डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि PM की सोच और CM नीतीश का अनुभव राज्य को और आगे ले जाएगा.

मोकामा में 'छोटे सरकार' का जलवा, जेल में रहकर अनंत सिंह 28 हजार वोटों से जीते

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में मोकामा सीट से एक बार फिर अनंत सिंह ने जीत हासिल की है. उन्होंने महागठबंधन की प्रत्याशी और सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को 28206 वोटों से चुनाव हरा दिया है. अनंत सिंह को कुल 91406 वो मिले जबकि वीणा देवी को 63210 वोटों से संतोष करना पड़ा और वो दूसरे नंबर पर रहीं.

IND vs SA Kolkata Test: जसप्रीत बुमराह का नाम इत‍िहास के पन्नों में दर्ज, इस लीजेंड की बराबरी... बनाया ये अनोखा कीर्त‍िमान

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में बुमराह ने पांच विकेट झटके और 'फाइव व‍िकेट हॉल' लेकर भगवत चंद्रशेखर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. इसके अलावा बुमराह भारत में किसी टेस्ट मैच के पहले दिन पांच विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज़ बने हैं.

दिल्ली: धमाके से पहले उमर से मुलाकात करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने दबोचा, आतंक के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज

दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने IB इनपुट के आधार पर मेवात से तीन लोगों को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि ये वही लोग हैं जिनसे आतंकी उमर ने धमाके से पहले मुलाकात की थी. एजेंसियां अब ये समझने में जुटी हैं कि इन तीनों की पूरे मॉड्यूल में क्या भूमिका थी.

साउथ दिल्ली में घर लेना और महंगा! पॉश कॉलोनियों में 17% तक बढ़ीं प्रॉपर्टी की कीमतें

साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 12 से 17% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. ये उछाल इतना बड़ा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि दक्षिण दिल्ली की इन पॉश कॉलोनियों में पुनर्विकास की कुल संभावना ₹6 लाख करोड़ से ज़्यादा की है. दक्षिण दिल्ली में रियल एस्टेट की इस तेजी की मुख्य वजह पुनर्विकास और मांग में कमी न होना है.  

पहले नायर, फ‍िर वॉटसन और अब न्यूजीलैंड का ये धुरंधर... KKR को IPL में म‍िला नया गेंदबाजी कोच

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए न्यूजीलैंड के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ टिम साउदी को अपनी टीम का नया गेंदबाज़ी कोच नियुक्त किया है. इससे पहले KKR ने अभिषेक नायर को हेड कोच और शेन वॉटसन को असिस्टेंट कोच बनाया था. टिम साउदी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 107 टेस्ट, 161 वनडे और 126 टी20 मैच खेलते हुए कुल 776 विकेट लिए हैं.

आखिरी घंटे में बाजार ने मारी पलटी, सेंसेक्‍स निचले स्‍तर से 600 अंक उछला, 17% तक चढ़े ये स्‍टॉक!

शेयर बाजार शुक्रवार को हरे निशान पर बंद हुआ. दिन के अंत में निफ्टी 30 अंक चढ़कर 25,910 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्‍स 84 अंक चढ़कर 84,562.78 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक 135 अंक चढ़कर 58517 स्‍तर पर क्‍लोज़ हुआ. इस दौरान बीएसई के 30 में से 10 शेयर लाल निशान और 20 शेयर हरे निशान पर बंद हुए.

IND vs SA 1st Test Day 1 Highlights: कोलकाता टेस्ट में पहला दिन समाप्त, भारत का स्कोर 37/1, जसप्रीत बुमराह ने गेंद से काटा गदर

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पहले दिन स्टम्प तक भारत का स्कोर पहली पारी में 37 रन है और उसका एक विकेट गिरा है. वॉशिंगटन सुंदर 6 और केएल राहुल 13 रन पर नाबाद हैं. इससे पहले साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में सिर्फ 159 रन बनाए. इस मैच में बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए.

---- समाप्त ----
