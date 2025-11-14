सुबह शेयर बाजार गिरावट पर खुला था, लेकिन कारोबार बंद होने पर शेयर बाजार ग्रीन जोन में आ गया. कल के बंद भाव की तुलना में आज निफ्टी 30 अंक चढ़कर 25,910 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्‍स 84 अंक चढ़कर 84,562.78 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक 135 अंक चढ़कर 58517 स्‍तर पर क्‍लोज हुआ.

वहीं आज के निचले स्‍तर से सेंसेक्‍स 600 अंक से ज्‍यादा चढ़ा, जबकि निफ्टी 170 अंक से ज्‍यादा रिकवरी की. हालांकि बीएसई म‍िडकैप और स्‍मॉल कैप में मिलाजुला असर दिखाई दिया. BSE टॉप 30 शेयरों की बात करें तो Infosys के शेयरों में 2.58 फीसदी की गिरावट रही और जोमैटो के शेयरों में 2 फीसदी की तेजी रही. 30 में से 10 शेयर लाल निशान और 20 शेयर हरे निशान पर बंद हुए.आईटी, ऑटो और मेटल जैसे सेक्‍टर्स दबाव में बंद हुए. बैंकिंग, फार्मा और हेल्‍थकेयर में अच्छी तेजी रही.

क्‍यों आई शेयर बाजार में इतनी तेजी?

शेयर बाजर बाजार में इस तेजी का बड़ा कारण बिहार चुनाव परिणाम रहा है, जिसमें NDA की सरकार बनने जा रही है. नीतीश कुमार की एक बार फिर बिहार में सरकार बनने जा रही है. अगर ये चुनाव परिणाम इसके उलट आते तो शेयर बाजार इसे राजनीतिक अस्थिरता समझता, जिससे मार्केट में दबाव बढ़ सकता था. लेकिन NDA के शानदार प्रदर्शन से शेयर बाजार भी हराभरा नजर आया.

इन स्‍टॉक में शानदार रैली

शेयर बाजार में आज डिफेंस के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया. BDL, Zen tech और पारस डिफेंस जैसे शेयरों ने गजब तेजी दिखाई. इसके बाद जीई पावर इंडिया के शेयर में 17 फीसदी की तेजी आई. KRBL Ltd के शेयरों में 13 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली. Ipca Laboratories के शेयर 13.64%, Muthoot Finance के शेयर 9.80%, Garden Reach के शेयर में 5 फीसदी और बजाज होल्डिंग के शेयर में 4 फीसदी की तेजी रही.

ग्‍लोबल मार्केट में क्‍या संकेत?

शुक्रवार को वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई क्योंकि फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के आक्रामक रुख ने दिसंबर में अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया. जिससे पहले से ही घबराए बाजारों पर और दबाव बढ़ गया. टोक्यो से लेकर पेरिस और लंदन तक प्रमुख सूचकांक तेजी से गिरावट के साथ बंद हुए, ब्रिटेन के आगामी बजट को लेकर चिंता ने ब्रिटेन के बाजारों में बिकवाली को और बढ़ा दिया है.

वॉल स्ट्रीट गुरुवार को तेजी से गिरावट के साथ बंद हुआ क्योंकि एनवीडिया और अन्य प्रमुख एआई कंपनियों ने सूचकांकों को नीचे खींचा. निवेशकों ने लगातार महंगाई की चिंताओं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय बैंकरों के अलग-अलग विचारों के बीच ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम कर दीं.

