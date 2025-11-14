'नीतीश ही होंगे CM, विपक्ष को तीनों सवालों का जवाब मिला...', बोले चिराग पासवान

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मतदाताओं ने एनडीए को 'जबर्दस्त बहुमत' देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है.
चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार और मजबूत हुई है. उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव आने वाले पांच सालों में राज्य को और आगे ले जाएगा. उन्होंने कहा कि यह जनादेश उन सभी सवालों का जवाब है, जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, ‘जंगल राज’ की परिभाषा और एलजेपी (रामविलास) को दी गई सीटों पर उठाए जा रहे थे.
चिराग ने कहा कि कई लोग दावा कर रहे थे कि पार्टी अपनी सीटों को जीत में नहीं बदल पाएगी, लेकिन जनता ने इन सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है.
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में एनडीए ने 200 के आंकड़े को पार करते हुए मजबूत बढ़त बना ली है. दूसरी तरफ, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के लिए नतीजों का रुख उम्मीदों के विपरीत दिखाई दे रहा है. प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी प्रदर्शन के मामले में कोई खास बढ़त नहीं दिखा पा रही है.
243 सीटों पर हुए दो चरणों के मतदान की गिनती चल रही है. मतगणना शुरू होने से पहले ही नीतीश कुमार ने आत्मविश्वास के साथ अपनी जीत का दावा किया था, जबकि तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर को शपथ लेने की बात कही थी. लेकिन मौजूदा रुझान तेजस्वी के दावे को कमजोर साबित कर रहे हैं और आरजेडी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है. उधर, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए अब तक के रुझान कुछ हद तक सुकून देने वाले साबित हुए हैं. ओवैसी की पार्टी पांच सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.