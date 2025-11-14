बूम-बूम बुमराह यानी जसप्रीत बुमराह ने कोलकाता टेस्ट के पहले दिन (14 नवंबर) अपनी गेंदबाजी से रंग जमा दिया. ईडन गार्डन में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से मैदान में मौजूद दर्शकों का दिल गार्डन-गार्डन कर दिया. बुमराह ने इस दौरान पांच विकेट झटके और 'फाइव विकेट हॉल' लेकर भगवत चंद्रशेखर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली.
टीम इंडिया ने शुक्रवार (14 नवंबर) को पहले टेस्ट के पहले दिन साउथ अफ्रीका को 159 रन पर ऑलआउट कर दिया. इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बुमराह का रहा. बुमराह ने पांच विकेट महज 27 रन खर्च कर हासिल किए.
उन्होंने एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, टोनी डी जोरजी, साइमन हार्मर और केशव महाराज को आउट किया. बुमराह को मोहम्मद सिराज (2/47), स्पिनर कुलदीप यादव (2/36) और अक्षर पटेल (1/21) का भी साथ मिला.
टॉस जीतने के बाद मेहमान टीम की बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक रही. वियान मुल्डर और टोनी डी जोरजी संयुक्त रूप से सर्वाधिक 24-24 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.
वहीं भारतीय टीम ने पहले दिन स्टम्प के समय 37/1 का स्कोर बना लिया है. केएल राहुल (13 नाबाद) और वॉशिंंगटन सुंदर ( 6 नाबाद) क्रीज पर मौजूद हैं. आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रहे , उन्होंने 12 रन बनाए, जायसवाल को मार्को जानसेन ने बोल्ड किया.
तो बुमराह ने कोलकाता टेस्ट में कौन सा रिकॉर्ड बनाया?
जसप्रीत बुमराह भारत में किसी टेस्ट मैच के पहले दिन पांच विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, ऐसा करने वाले पिछले गेंदबाज ईशांत शर्मा थे, जिन्होंने 2019 में इसी मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी.
भारतीय सरजमीं पर टेस्ट में यह कारनामा आखिरी बार डेल स्टेन ने 2008 में अहमदाबाद में किया था. पिछले साल बेंगलुरु टेस्ट में मैट हेनरी ने निर्धारित दूसरे दिन पांच विकेट लिए थे, क्योंकि पूरे पहले दिन का खेल बारिश में धुल गया था. वहीं बुमराह दिग्गज स्पिनर भगवत चंद्रशेखर के फाइव विकेट हॉल क्लब में भी शामिल हो गए.
भारत के लिए सबसे ज्यादा पांच विकेट लेने वाले गेंदबाज
कोलकाता टेस्ट में भारत की प्लेइंग-XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-XI: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज