India vs South Africa 1st Test Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज (14 नवंबर) है. यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से है. दूसरा टेस्ट 22 नवंबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा. कोलकाता में मैच का टॉस सुबह 9 बजे होगा और खेल 9:30 पर होगा.

और पढ़ें

इस मैच की लाइव स्ट्रीम‍िंग Jio हॉटस्टार पर होगी. वहीं स्टार स्पोर्ट्स के चैनल्स पर भी इसका प्रसारण होगा. इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज को FREE में देखने का व‍िकल्प डीडी फ्री डिश पर भी है. इस मैच के लाइव अपडेट और लाइव स्कोरकार्ड के ल‍िए इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें, हम मैच को पल-दर-पल अपडेट कर रहे हैं.

दोनों देशों के बीच कोलकाता में इससे पहले 3 मुकाबले हुए हैं, जहां 2 बार भारत को जीत मिली है और एक बार साउथ अफ्रीका की टीम जीती है.

कोलकाता टेस्ट के लिए भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉश‍िंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

कोलकाता टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका की संभाव‍ित प्लेइंग 11: एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डी जोरजी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), काइल वेरेने (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा

Advertisement

भारत vs साउथ अफ्रीका टेस्ट (H2H)

44 टेस्ट, 16 भारत जीत, 18 भारत हारा, 10 ड्रॉ

भारत का कोलकाता में प्रदर्शन (टेस्ट)

42 टेस्ट, 13 जीत, 9 हार, 20 ड्रॉ, 0 टाई

भारत vs साउथ अफ्रीका टेस्ट (H2H) कोलकाता में

3 मैच, 2 भारत जीता, 1 साउथ अफ्रीका जीता

साउथ अफ्रीका सीरीज के ल‍िए टीम इंड‍िया: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी (कोलकाता टेस्ट के ल‍िए र‍िलीज), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका का टेस्ट स्क्वॉड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने.

---- समाप्त ----