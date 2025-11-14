scorecardresearch
 

Feedback

पहले नायर, फ‍िर वॉटसन और अब न्यूजीलैंड का ये धुरंधर... KKR को IPL में म‍िला नया गेंदबाजी कोच

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स का सपोर्ट स्टाफ बदला-बदला नजर आने वाला है. अभिषेक नायर टीम के हेड कोच की भूमिका निभाने जा रहे हैं. वहीं शेन वॉटसन और टिम साउदी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

Advertisement
X
कोलकाता नाइट राइडर्स ने टिम साउदी को बनाया बॉलिंग कोच. (File Photo: Getty Images)
कोलकाता नाइट राइडर्स ने टिम साउदी को बनाया बॉलिंग कोच. (File Photo: Getty Images)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित होना है. ऑक्शन से पहले सभी 10 टीम्स को खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर तक सौंप देनी है. ऑक्शन की गहमागहमी के बीच तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सपोर्ट स्टाफ में फेरबदल देखने को मिले हैं.

कुछ दिन पहले अभिषेक नायर को केकेआर का हेड कोच नियुक्त किया गया था. नायर ने चंद्रकांत पंडित की जगह ली थी, जिन्होंने आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद केकेआर का साथ छोड़ दिया. इसके बाद केकेआर ने 13 नवंबर (गुरुवार) को शेन वॉटसन को कोचिंग स्टाफ में जोड़ा. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर वॉटसन को केकेआर का असिस्टेंट कोच बनाया गया है.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी को आईपीएल 2026 के लिए टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है. साउदी का विशाल अंतरराष्ट्रीय अनुभव और रणनीतिक समझ उन्हें केकेआर के कोचिंग स्टाफ के लिए बेहद मूल्यवान बनाता है. टिम साउदी 16 सालों तक न्यूजीलैंड क्रिकेट की रीढ़ रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

IPL
आ गई IPL म‍िनी ऑक्शन की तारीख, अबू धाबी में होगी ख‍िलाड़‍ियों की नीलामी  
Shardul Thakur in frame
IPL 2026 के लिए पहला ट्रेड... शार्दुल ठाकुर अब इस टीम से खेलेंगे 
Mayank Markande
MI में हो सकती है इस धुरंधर की वापसी, KKR के साथ डील लगभग फाइनल 
IPL Champion RCB
IPL में RCB के मैच च‍िन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे? ये वेन्यू है नई दावेदार 
Samson-Jadeja Trade पर सस्पेंस? Sam Curran बने रोड़ा! 

टिम साउदी का शानदार रहा करियर
टिम साउदी ने 107 टेस्ट, 161 ओडीआई और 126 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. तीनों फॉर्मेट को मिलाकर उन्होंने 776 अंतरराष्ट्रीय विकेट अपने नाम किए. अपनी स्विंग, लाइन-लेंथ और नेतृत्व क्षमता के लिए मशहूर साउदी ने 2019 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले चक्र में न्यूजीलैंड के दमदार प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई थी.

Advertisement

36 साल के टिम साउदी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी अनजाने नहीं हैं. वह आईपीएल करियर के दौरान 2021, 2022 और 2023 के सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे. पेशेवर रवैये और मेंटरिंग के लिए उन्हें जाना जाता है. साल 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले उन्होंने फ्रेंचाइजी टीम्स के लिए मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह महत्वपूर्ण योगदान दिया.

कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, 'हम टिम साउदी का एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स परिवार में स्वागत करके बेहद खुश हैं, लेकिन इस बार कोच के रूप में. उनका अनुभव और तकनीकी ज्ञान हमारी बॉलिंग यूनिट को मजबूत करेगा. उनकी नेतृत्व क्षमता और शांत स्वभाव युवा गेंदबाजों के लिए प्रेरणा साबित होगी.'

कोलकाता नाइट राइडर्स का बॉलिंग कोच नियुक्त होने पर टिम साउदी ने कहा, 'केकेआर हमेशा मेरे लिए घर जैसा रहा है. इस नई भूमिका में वापस आना सम्मान की बात है. यहां की संस्कृति, फैन्स और खिलाड़ियों का समूह बेहतरीन है. मैं गेंदबाजों के साथ मिलकर काम करने और आईपीएल 2026 में सफलता हासिल करने का इंतजार कर रहा हूं.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement