Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 13 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं. वहीं, चीन ने दलाई लामा से मुलाकात पर चेक राष्ट्रपति पावेल के साथ सभी कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए.

अगले महीने पीएम मोदी और यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है (File Photo: Reuters)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 13 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से आज का दिन अहम है. पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं. वहीं, चीन ने दलाई लामा से मुलाकात पर चेक राष्ट्रपति पावेल के साथ सभी कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए. इन खबरों के अलावा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर जीत दर्ज की. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

PM मोदी अगले महीने जा सकते हैं अमेरिका, UNGA समिट में शिरकत की उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं, जहां 23-27 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होगी. US राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां होंगे. PM मोदी कई वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय बैठक करेंगे.

चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति की दलाई लामा से मुलाकात पर चीन का बड़ा कदम, बीजिंग ने संबंध तोड़े

चीन ने दलाई लामा से चेक रिपब्लिक राष्ट्रपति पावेल की मुलाकात पर कड़ी आपत्ति जताई. विरोध में बीजिंग ने राष्ट्रपति पावेल के साथ सभी कूटनीतिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया.

25 साल से दबदबा बरकरार... कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने फिर मारी बाजी, संजीव बालियान हारे

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर जीत दर्ज की. उन्होंने पार्टी के ही नेता संजीव बालियान को हराया. 700 से अधिक सदस्यों ने वोट डाले. 

Weather Alert: उत्तराखंड-हिमाचल से जम्मू तक Extremely Heavy Rain का अलर्ट, इन दो राज्यों के लिए भी आज का दिन भारी

मौसम विभाग ने आज यानी 13 अगस्त, 2025 को उत्तराखंड में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है. इसके अलावा जम्मू के कुछ स्थानों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ED का समन, बेटिंग ऐप केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ED ने बुधवार को पूछताछ के लिए अपने दिल्ली दफ्तर में बुलाया है. संघीय जांच एजेंसी बेटिंग ऐप 1xBet मामले में उनका बयान दर्ज करेगी. बेटिंग ऐप 1xBet ने सुरेश रैना को पिछले साल दिसंबर में अपना गेमिंग एम्बेसडर बनाया था.

बिहार: कटिहार में तबाही मचाती बाढ़, गांव और स्कूल पानी में डूबे, 6 प्रखंड में नाव ही एकमात्र बनी सहारा

बिहार के कटिहार जिले में गंगा, कोसी, बारांडी और कारी कोसी नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर है. छह प्रखंडों के लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हैं. मनिहारी के मेदिनीपुर गांव में 4-5 फीट पानी भर गया है. 

UP पुलिस में 4543 पदों पर सीधी भर्ती, 11 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 4 हजार 543 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इनमें SI के 4 हजार 242, प्लाटून कमांडर PAC के 135, विशेष सुरक्षा बल के 60 और महिला PAC के 106 पद शामिल हैं. 

धाराली रेस्क्यू अपडेट: SDRF ने बनाया कमांड पोस्ट, 68 लापता, अब तक 1308 लोगों को बचाया गया

उत्तरकाशी के धाराली में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है. जिला प्रशासन के अनुसार 68 लोग लापता हैं, जिनमें 25 नेपाली शामिल हैं. वहीं, 1308 लोगों को रेस्क्यू किया गया है.

पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को लेकर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से फोन पर बातचीत की. दोनों ने व्यापार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, तकनीक सहित कई क्षेत्रों में सहयोग और प्रगति की समीक्षा की. भारत-उज्बेक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति बनी.

J-K: सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास फिर लगा नाइट कर्फ्यू, घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए सख्ती

जम्मू-कश्मीर के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दो महीने का नाइट कर्फ्यू लगा. यह इलाका आतंकियों की घुसपैठ का मार्ग रहा है. कर्फ्यू से BSF अभियानों को समर्थन मिलेगा.

