चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति की दलाई लामा से मुलाकात पर चीन का बड़ा कदम, बीजिंग ने संबंध तोड़े

भारत में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा रहते हैं. हाल में ही उनसे चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने मुलाकात की थी. इस मुलाकात को लेकर चीन बिफर गया है. चीन ने फैसला लिया है कि वह राष्ट्रपति पावेल के साथ अपने संबंध खत्म कर रहा है. बीजिंग ने कहा कि ऐसा करके वह इस मुलाकात पर कूटनीतिक विरोध दर्ज कर रहे हैं.

दलाई लामा और राष्ट्रपति पावेल की मुलाकात लद्दाख में 27 जून को हुआ था. यह पहली बार था कि किसी देश के मौजूदा राष्ट्रपति ने भारत में दलाई लामा से मुलाकात की हो. इस मुलाक़ात के दौरान राष्ट्रपति पावेल ने उन्हें 90वें जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं दी.

राष्ट्रपति पावेल ने तिब्बतियों के मानवाधिकार, भाषा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए समर्थन को दोहराया. इस मुलाकात को तिब्बती समुदाय के समर्थन का प्रतीक माना गया.

यह खबर अपडेट की जा रही है.



---- समाप्त ----