J-K: सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास फिर लगा नाइट कर्फ्यू, घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए सख्ती

आदेश के मुताबिक, उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सीमा पर निगरानी बढ़ाने, घुसपैठ रोकने और हथियार व नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए उठाया गया है. सांबा जिले के सन्याल इलाके में मई में हुई एक मुठभेड़ में चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और तीन अन्य, जिनमें एक डिप्टी एसपी भी शामिल थे, घायल हुए थे.

आदेश के मुताबिक कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. (Photo: AI-generated)
जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) से लगे दो किलोमीटर तक के इलाकों में रात का कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया है. यह इलाका पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों के जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ का रास्ता रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया. इस इलाके में पहले भी जनवरी के पहले हफ्ते तक रात का कर्फ्यू लागू था. नए आदेश के तहत कर्फ्यू का मकसद सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अभियानों को समर्थन देना और सुरक्षा को मजबूत करना है.

दो महीनों के लिए लागू रहेंगी पाबंदियां 

सांबा की डीएम आयुषी सूदन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ये पाबंदियां रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अगले दो महीनों के लिए लागू रहेंगी, जब तक इन्हें पहले वापस न ले लिया जाए. आदेश में कहा गया कि रात के समय किसी भी तरह की आवाजाही केवल वैध कारणों पर ही अनुमति दी जाएगी और लोगों को बीएसएफ या पुलिस कर्मियों के कहने पर पहचान पत्र दिखाना होगा.

घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए उठाया गया कदम

आदेश के मुताबिक, उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सीमा पर निगरानी बढ़ाने, घुसपैठ रोकने और हथियार व नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए उठाया गया है. सांबा जिले के सन्याल इलाके में मई में हुई एक मुठभेड़ में चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और तीन अन्य, जिनमें एक डिप्टी एसपी भी शामिल थे, घायल हुए थे.

