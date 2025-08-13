PM मोदी अगले महीने जा सकते हैं अमेरिका, UNGA समिट में शिरकत की उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं, जहां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की उच्चस्तरीय मीटिंग होने वाली है. यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचेंगे.

यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक 23 से 27 सितंबर के बीच आयोजित होगी, जबकि अंतिम दिन की कार्यवाही 29 सितंबर 2025 को होगी. अपनी इस संभावित यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा ले सकते हैं.

सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात तय मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: गोल्ड पर No Tariff... फेस्टिव सीजन में भारतीयों के लिए 'गिफ्ट कार्ड' साबित होगा ट्रंप का फैसला?

साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित बैठक की भी चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि दोनों पक्षों द्वारा अभी नहीं की गई है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) या विदेश मंत्रालय द्वारा भी फिलहाल इस दौरे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं.

संयुक्त राष्ट्र महासभा की इस उच्चस्तरीय आम बहस (General Debate) के लिए विश्व भर से नेता न्यूयॉर्क पहुंचेंगे. पीएम मोदी की यात्रा को कूटनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें वैश्विक राजनीति और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की जाएगी.

---- समाप्त ----