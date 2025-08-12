scorecardresearch
 

पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को लेकर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री ने मिर्जियोयेव के साथ अपनी बातचीत को 'सार्थक' बताया. उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, 'हमने द्विपक्षीय सहयोग के अहम क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के अपने साझा संकल्प को दोहराया.'

प्रधानमंत्री ने मिर्जियोयेव के साथ अपनी बातचीत को 'सार्थक' बताया. (File Photo: Instagram/@bjp4india)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव से फोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई.

उज्बेकिस्तान की तरफ से किया गया था फोन

उज्बेकिस्तान की तरफ से शुरू हुई यह बातचीत ऐसे समय में हुई, जब 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर वार्ता होनी है, जिसमें यूक्रेन संघर्ष खत्म करने के तरीकों पर चर्चा होगी.

मिर्जियोयेव ने भारत को दी स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक, दोनों नेताओं ने व्यापार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, तकनीक और लोगों के आपसी संबंध जैसे कई अहम क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की. इसके अलावा, उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए और भारत व मध्य एशिया के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.

दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई. पीएमओ के मुताबिक, 'राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री और भारत के लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दीं.'

