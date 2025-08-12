scorecardresearch
 

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ED का समन, बेटिंग ऐप केस में कल पूछताछ के लिए बुलाया

बेटिंग ऐप 1xBet ने सुरेश रैना को पिछले साल दिसंबर में अपना गेमिंग एम्बेसडर बनाया था. बेटिंग कंपनी ने तब कहा था कि सुरेश रैना के साथ हमारी यह साझेदारी स्पोर्ट्स बेटिंग के फैंस को जिम्मेदारी के साथ बेटिंग के लिए प्रोत्साहित करेगी.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को 1xBet मामले में ईडी ने तलब किया. (File Photo: PTI)
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना को ईडी ने बुधवार को पूछताछ के लिए अपने दिल्ली दफ्तर में बुलाया है. संघीय जांच एजेंसी बेटिंग ऐप 1xBet मामले में उनका बयान दर्ज करेगी. कुछ दिन पहले आज तक ने खबर ब्रेक की थी कि सुरेश रैना सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी की जांच के घेरे में हैं और उन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.

बेटिंग ऐप 1xBet ने सुरेश रैना को पिछले साल दिसंबर में अपना गेमिंग एम्बेसडर बनाया था. बेटिंग कंपनी ने तब कहा था, 'सुरेश रैना के साथ हमारी यह साझेदारी स्पोर्ट्स बेटिंग के फैंस को जिम्मेदारी के साथ बेटिंग के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसलिए उनकी इस भूमिका को रेस्पॉन्सिबल गेमिंग एंबेसेडर का नाम दिया गया है और वह हमारे ब्रैंड के इस तरह के पहले एंबेसेडर हैं.'

ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के खिलाफ बीते कुछ समय में अपनी जांच तेज की है और ऐसे बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का फिल्मी हस्तियों और क्रिकेटरों द्वारा किए जा रहे विज्ञापनों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है. प्रतिबंधित सट्टेबाजी प्लेटफार्मों 1xBet, FairPlay, Parimatch और Lotus365 के लिए विज्ञापन करने के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने इससे पहले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह के साथ-साथ एक्टर सोनू सूद और उर्वशी रौतेला से भी पूछताछ कर चुकी है.

ईडी सूत्रों के मुताबिक, 'ये सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म अपने विज्ञापनों में 1xbat और 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स जैसे छद्म नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन विज्ञापनों में अक्सर क्यूआर कोड होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को सट्टेबाजी वाली साइटों पर भेज देते हैं. यह भारतीय कानून का खुला उल्लंघन है. ऐसे बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए विज्ञापन करने वाले कुछ मशहूर हस्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं.' रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म अक्सर खुद को स्किल-बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रचारित करते हैं, लेकिन वे फर्जी एल्गोरिदम का उपयोग करके अवैध सट्टेबाजी जैसे काम करते हैं.

