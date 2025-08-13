धाराली रेस्क्यू अपडेट: SDRF ने बनाया कमांड पोस्ट, 68 लापता, अब तक 1308 लोगों को बचाया गया

उत्तरकाशी के धाराली में आई आपदा के बाद राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है. जिला प्रशासन के अनुसार 68 लोग लापता हैं, इनमें 25 नेपाली मूल के लोग भी शामिल हैं. राहत सामग्री और लॉजिस्टिक्स के लिए 110 वाहन और 21 भारी मशीनें (जेसीबी, खुदाई मशीन, डोजर, टिपर, जेनरेटर) तैनात की गई हैं.

हर्षिल और धाराली में लगातार खाने, ईंधन और जरूरी सामान की सप्लाई भेजी जा रही है. सेना, वायुसेना, स्पेशल फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य केंद्रीय व राज्य एजेंसियां जिला पुलिस प्रमुख की देखरेख में मिलकर राहत कार्य कर रही हैं.

1308 लोग किए गए रेस्क्यू

अब तक वायुसेना (चिनूक-02, ALH-01, MI-02-05), यूकाडा-09 और सेना (ALH-1, चीता-2-03) के हेलिकॉप्टरों से 356 उड़ानें की गईं, जिनसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया और जरूरी सामान पहुंचाया गया. कुल 1,308 यात्री और स्थानीय लोग अब तक रेस्क्यू किए गए हैं.

IG SDRF के नेतृत्व में धाराली में इंसीडेंट कमांड पोस्ट (ICP) बनाया गया और प्रभावित इलाके को अलग-अलग सेक्टर में बांटकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. अस्थायी रस्सी पुल बनाए गए, बंद रास्ते खोले गए और मुख्य झूला पुल की मरम्मत जारी है.

Advertisement

भारी बारिश से भागीरथी नदी में पानी का स्तर बढ़ने और अस्थायी झील बनने की स्थिति को संभालने के लिए UJVNL, सिंचाई विभाग, SDRF और इंजीनियरों की टीम ने नदी किनारों से लकड़ियां हटाकर पानी का बहाव शुरू कराया. NDRF ने झील क्षेत्र में 2 OBM नावें लगाई हैं.

राहत कार्यों के लिए मेडिकल टीम तैनात

उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (USAC) NRSC और IIRS के साथ मिलकर अस्थायी झीलों की निगरानी के लिए सेंसर लगा रहा है. बचाव टीमें GPS डिवाइस, थर्मल इमेजर, ड्रोन, VHF सेट, कैमरे, लाइव डिटेक्टर और थर्मल कटिंग उपकरण का इस्तेमाल कर रही हैं.

मेडिकल इंतजाम के तहत धाराली में 1 मेडिकल टीम, 1 डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट और 1 एम्बुलेंस तैनात है. यहां 7 स्पेशलिस्ट टीम और SMO (मेडिसिन) भी हैं. मनैरी और जिला अस्पताल उत्तरकाशी में अतिरिक्त डॉक्टर और विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं. कुल 294 बेड तैयार किए गए हैं, जिनमें 65 ICU बेड हैं. 4 गंभीर रूप से घायल मरीजों को अस्पताल भेजा गया है.

पिछले 24 घंटे में भारी बारिश

उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश देहरादून के जोलीग्रांट में 452.0 मिमी दर्ज की गई. इसके बाद हर्षिलकट्टा (देहरादून) में 163.5 मिमी बारिश हुई. अन्य प्रभावित क्षेत्रों में नैनीताल के हल्द्वानी में 98.0 मिमी, उत्तरकाशी के मोरी में 96.0 मिमी, टिहरी के धनोल्टी में 100.0 मिमी, कीर्तिनगर और नरेंद्र नगर में 87.5 मिमी, देहरादून के मोहनकंपुर में 65.1 मिमी, मसूरी में 60.5 मिमी और नैनीताल के रामनगर में 53.0 मिमी बारिश दर्ज हुई.

---- समाप्त ----