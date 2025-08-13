scorecardresearch
 

Weather Alert: उत्तराखंड-हिमाचल से जम्मू तक Extremely Heavy Rain का अलर्ट, इन दो राज्यों के लिए भी आज का दिन भारी

मौसम विभाग ने आज यानी 13 अगस्त, 2025 को उत्तराखंड में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है. इसके अलावा जम्मू के कुछ स्थानों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

Low clouds cover the mountains, in Mandi, Himachal Pradesh, (PTI File Photo)
देशभर में मॉनसून पूरे शबाब है, जिधर देखो मौसमी कहर बरपा है. पहाड़ों पर बारिश से पहले ही आफत मची हुई है और अब एक बार फिर भयंकर बारिश का अलर्ट है. पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जो मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही हैं. ऐसे में देश के लगभग सभी हिस्सों में मौसमी आफत आई हुई है.

पहाड़ी राज्यों में अलर्ट 

मौसम विभाग ने आज यानी 13 अगस्त, 2025 को उत्तराखंड में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है. इसके अलावा जम्मू के कुछ स्थानों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा जम्म-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में भी कई स्थानों पर हटकी से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली की संभावना है.

तेलंगाना-आंध्रा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना

आईएमडी ने तेलंगाना में 13 से 16 अगस्त तक कुछ इलाकों में बहुत भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 13 और 14 अगस्त को कुछ इलाकों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की संभावना है. पूर्वी मध्य भारत और उससे सटे उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में भी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी. 

जिससे 13 से 17 अगस्त के दौरान मध्य मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भारी बारिश होगी. 13 और 14 अगस्त को तेलंगाना में अत्यधिक भारी बारिश होगी. 12 से 14 अगस्त के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली में भी बारिश

मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, दिल्ली में 13 अगस्त को बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 14 से 16 अगस्त के बीच मॉनसून ट्रफ दिल्ली से होकर गुजरेगी, जिससे बारिश की तीव्रता और दायरा दोनों बढ़ेंगे. 17 से 21 अगस्त के बीच ट्रफ दिल्ली के दक्षिण में खिसक जाएगा, जिससे बारिश कम और बिखरी-बिखरी रह जाएगी. इस पूरे समय में दिल्ली में अधिकतम तापमान 35°C से ऊपर नहीं जाएगा.

