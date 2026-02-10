Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 फरवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 10 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने अपनी किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर विवाद के बीच पहली प्रतिक्रिया दी. वहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन में नहीं आने का फैसला किया. वहीं, केंद्र सरकार ने AI कंटेंट पर नए नियम लेकर आई है. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.

'किताब का स्टेटस ये है...', विवाद के बीच पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, चर्चित पुस्तक पर दी प्रतिक्रिया

पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर चल रहे विवाद के बीच पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बुक की ताजा स्थिति को लेकर 7 शब्दों की प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने किताब के प्रकाशक पेंगुइन इंडिया के एक पोस्ट को रिपोस्ट किया है. पेंगुइन इंडिया ने कहा है कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है.

स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने तक लोकसभा नहीं जाएंगे

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन में नहीं आने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वह लोकसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे. संसदीय नियमों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, उन्होंने खुद से यह फैसला लिया है.

AI से बने वीडियो अब नहीं बचेंगे, सरकार लाई सख्त नियम, 3 घंटे में हटेगा फेक कंटेंट



केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट के लिए नए नियम नोटिफाई कर दिए हैं. अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर AI टूल्स से बने कंटेंट को साफ तौर पर लेबल करना जरूरी होगा. ये नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे. सरकार का कहना है कि नए नियम फर्जी जानकारी, डीपफेक और धोखाधड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश हैं.

MP: तलाकशुदा बेटियां होंगी पेंशन की हकदार, मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला



मध्य प्रदेश सरकार ने परिवार पेंशन नियमों में बदलाव करते हुए तलाकशुदा बेटियों को राहत दी है. सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिया कि प्रदेश में अब तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता-पिता की परिवार पेंशन की पात्र होंगी. MP सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में दूरगामी कदम माना जा रहा है.

बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और हिंदू व्यापारी की हत्या, दुकान में शव बंद कर भागे आरोपी



बांग्लादेश में मैयनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिला में एक हिंदू चावल व्यापारी सुशेन चंद्र सरकार की उनके ही दुकान में कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. वारदात के बाद हमलावरों ने दुकान का शटर बंद कर ताला लगा दिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि ये घटना सोमवार रात करीब 11 बजे बोगर बाजार चौराहे पर हुई.

5 चौके-4 छक्के, डचों की जीत में बास डी लीडे की तूफानी पारी... नीदरलैंड्स ने नामीब‍िया को रौंदा



बास डी लीडे की 72 रन की पारी से नीदरलैंड्स ने पुरुष T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप-ए मैच में नामीबिया को सात विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान से करीबी हार के बाद डच टीम ने शानदार वापसी की. नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने नामीबियाई खिलाड़ियों को खेलने तक का मौका नहीं दिया, जिस वजह से वे 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 156 रन ही बना सके.

'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम, ब्राह्मण समुदाय के विरोध के बाद लिया फैसला, मेकर्स का फैसला

मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडत के टाइटल विवाद पर बड़ी खबर है. ब्राह्मण समुदाय के विरोध के बाद मेकर्स ने फिल्म का नाम बदलने का फैसला लिया है. नेटफ्लिक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि फिल्म का नाम बदला जा रहा है. इसी के साथ कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया है.

पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि वे फिलहाल बेउर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन पर दो केस दर्ज हैं और उन्हें अभी एक ही मामले में बेल मिली है. 9 फरवरी को पटना सिविल कोर्ट स्थित MP - MLA की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन बम की धमकी के बाद सुनवाई टाल दी गई थी.

तिहाड़ में राजपाल, तेजप्रताप यादव ने दिए 11 लाख, अब तक चुप क्यों है इंडस्ट्री?



एक्टर राजपाल यादव इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. करोड़ों के चेक बाउंस मामले में उन्हें दिल्ली तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा. जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने राजपाल यादव की आर्थिक तंगी देख उनकी मदद के लिए 11 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है. तेज प्रताप से पहले सोनू सूद ने भी राजपाल की मदद की.

1993 दिल्ली बम धमाके के दोषी भुल्लर को बड़ा झटका, समय से पहले रिहाई नामंजूर



साल 1993 में हुए दिल्ली बम धमाके के दोषी देवेंद्र भुल्लर को लेकर दिल्ली के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने उसकी समय से पहले रिहाई की मांग को एक बार फिर खारिज कर दिया है. यह फैसला बोर्ड की हालिया बैठक में लिया गया. भुल्लर को बम धमाके में 9 लोगों की हत्या और 31 लोगों को घायल करने के मामले में दोषी ठहराया गया था.



