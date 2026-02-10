scorecardresearch
 
तिहाड़ में राजपाल, तेजप्रताप यादव ने दिए 11 लाख, अब तक चुप क्यों है इंडस्ट्री?

राजपाल यादव तिहाड़ जेल में बंद हैं. चेक बाउंस केस में उन्हें सरेंडर करना पड़ा है. राजपाल के मुश्किल वक्त में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव मदद के लिए आगे आए हैं. कई एक्टर्स भी उन्हें सपोर्ट दिखा रहे हैं.

जेल में राजपाल यादव (Photo: Instagram @rajpalofficial)
बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले एक्टर राजपाल यादव इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. फिल्म फ्लॉप होने पर उन्हें इतना तगड़ा नुकसान हुआ कि आज वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. करोड़ों के चेक बाउंस मामले में उन्हें दिल्ली तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है. राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में बंद देख बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी झटका लगा है. कई स्टार्स उनके सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. लेकिन सोशल मीड‍िया पर महज मैसेज ल‍िख देने से कोई बदलाव नहीं होने वाला है. तेजप्रताप यादव ने मदद करके म‍िसाल साब‍ित की है. 

तेज प्रताप यादव करेंगे राजपाल की मदद

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी राजपाल यादव को मुश्किल में देखकर दुखी हैं. तेज प्रताप यादव एक्टर को आर्थिक तंगी में देख उनकी मदद के लिए आगे आए हैं. तेज प्रताप ने पोस्ट शेयर कर कहा है कि वो राजपाल यादव को 11 लाख रुपये की सहायता देंगे.

तेज प्रताप यादव ने पोस्ट में लिखा- मुझे अभी मेरे बड़े भाई राव इंदरजीत यादव जी की पोस्ट के माध्यम से माननीय राजपाल यादव जी के परिवार की पीड़ा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई. इस अत्यंत कठिन समय में मैं और मेरा पूरा JJD (जनशक्ति जनता दल) परिवार, उनके शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदना और मजबूती से खड़ा है. मानवीय करुणा एवं सहयोग की भावना से मैं JJD परिवार की ओर से 11,00,000 (ग्यारह लाख रुपये) की आर्थिक सहायता उनके परिवार को प्रदान कर रहा हूं.

सोनू सूद ने ऑफर की फिल्म

राजपाल यादव को मुश्किल में देख एक्टर सोनू सून ने एक्टर की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए राजपाल यादव को अपनी आने वाली फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है. 

सोनू सूद ने X पर पोस्ट शेयर कर लिखा-राजपाल यादव एक गिफ्टेड एक्टर हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में सालों तक शानदार काम किया है. कभी-कभी जिंदगी नाइंसाफी करती है और ऐसा हुनर की कमी से नहीं बल्कि खराब वक्त की वजह से होता है. वो मेरी फिल्म में काम करेंगे, और मुझे लगता है कि यह हम सबके लिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों या साथ काम करने वाले हो, एक साथ खड़े होने का वक्त है. काम शुरू करने के लिए दी गई थोड़ी सी रकम (साइनिंग अमाउंट), जिसे आगे के काम में जोड़ा जा सके, कोई दान नहीं है, बल्कि सम्मान है, जब हमारा अपना कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो पूरी इंडस्ट्री को उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं. इसी तरह हम दिखाते हैं कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक परिवार हैं.

 

एक्टर गुरमीत चौधरी भी राजपाल यादव के सपोर्ट में आगे आए हैं. उनका कहना है कि एक्टर को इस मुश्किल में देखकर उनका दिल काफी दुख रहा है. गुरमीत ने अपनी पोस्ट में लिखा- राजपाल यादव जी जैसे एक सीनियर और बेहद प्रतिभाशाली कलाकार को इतने दर्दभरे दौर से गुजरते हुए देखकर मेरा दिल टूट रहा है. उन्होंने हमें अनगिनत मुस्कानें, हंसी और यादगार पल दिए हैं. आज, उन्हें हमारी जरूरत है.

'एक साथी कलाकार और एक इंसान के नाते, मैं अपनी तरफ से जो भी मदद हो सके, उसे करने के लिए आगे आ रहा हूं. मैं सभी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और हमारे फिल्म जगत के लोगों से विनती करता हूं कि हम एक साथ आगे आएं और इसका कोई हल निकालें. हमारी इंडस्ट्री एक परिवार है और परिवार अपने लोगों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता.'

किस केस में फंसे हैं राजपाल?

राजपाल यादव चेक बाउंस केस में फंसे हैं. उन्होंने साल 2010 में फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिट कंपनी से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. फिल्म पिट गई और उन्हें तगड़ा नुकसान हुआ. इस वजह से वो पैसे लौटा नहीं पाए. दिए गए चेक भी बाउंस हो गए, जिसके बाद एक्टर पर लीगल एक्शन लिया गया. उनका लोन अमाउंट अब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. केस अभी भी चल रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल ने सरेंडर से पहले अथॉरिटी के सामने इमोशनल बयान दिया था. वो रो पड़े थे. न्यूज X की रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल ने कहा था- सर क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई उपाय नहीं दिखता. सर यहां हम सब अकेले हैं. कोई दोस्त नहीं है. इस संकट से मुझे खुद ही डील करना पड़ेगा.

