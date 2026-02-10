बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और हिंदू व्यापारी की हत्या, दुकान में शव बंद कर भागे आरोपी

बांग्लादेश में आम चुनाव से महज 48 घंटे पहले एक बार फिर हिंदू समुदाय पर हमले की खबर सामने आई है. मैयनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिला में एक हिंदू चावल व्यापारी सुशेन चंद्र सरकार की उनके ही दुकान में कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. हत्यारों ने शव को दुकान के अंदर छोड़कर शटर बंद कर दिया. वारदात के बाद हमलावरों ने दुकान का शटर बंद कर ताला लगा दिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि ये घटना सोमवार रात करीब 11 बजे बोगर बाजार चौराहे पर हुई.



त्रिशाल पुलिस स्टेशन के अधिकारी-इन-चार्ज (ओसी) मोहम्मद फिरोज हुसैन ने पुष्टि की कि मृतक सुसेन चंद्र सरकार 'मेसर्स भाई भाई इंटरप्राइजेज' के मालिक थे और दक्षिणकांडा गांव के निवासी थे.

दुकान में बंद किया शव



पुलिस ने बताया कि व्यापारी अपनी दुकान में अकेले थे. इसी का फायदा उठाकर हत्यारे दुकान में घुसे और व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले के बाद उन्होंने शटर नीचे खींचकर घटनास्थल से फरार हो गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.



बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक दो दिन पहले हुई इस लक्षित हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है.

हिंदू समुदाय में डर का माहौल



हिंदू समुदाय के बीच इस घटना को लेकर काफी आक्रोश और डर का माहौल है. पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. चुनावी माहौल में इस तरह की हिंसा से क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है.



आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट कर हमले हो रहे हैं, जिनमें लिंचिंग, गोलीबारी और अन्य हिंसा शामिल है.



हिंदू समुदाय के नेताओं ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और अंतरिम सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है.

