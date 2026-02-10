scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

5 चौके-4 छक्के, डचों की जीत में बास डी लीडे की तूफानी पारी... नीदरलैंड्स ने नामीब‍िया को रौंदा

बास डी लीडे (Bas de Leede) की नाबाद 72 रन की पारी और सटीक गेंदबाजी के दम पर नीदरलैंड्स ने नामीबिया को सात विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 की उम्मीदें जिंदा रखीं. 156 रन के लक्ष्य को डच टीम ने 18 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया.

Advertisement
X
बास डी लीडे ने नामीब‍िया के ख‍िलाफ शानदार प्रदर्शन किया (Photo: PTI)
बास डी लीडे ने नामीब‍िया के ख‍िलाफ शानदार प्रदर्शन किया (Photo: PTI)

डच ऑलराउंडर बास डी लीडे (Bas de Leede) की 72 रन की पारी के दम पर नीदरलैंड्स ने पुरुष T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप-A मुकाबले में नामीबिया को सात विकेट से हराकर सुपर-8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूती दी. पाकिस्तान के खिलाफ करीबी हार के बाद डच टीम ने इस मैच में बेहतरीन वापसी की. वहीं इस जीत के साथ नीदरलैंड्स की टीम ने इत‍िहास के पन्नों में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया. 

पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन ही बना सकी. नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया और पूरे मैच में नामीबिया को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

नामीबिया की ओर से जान निकोल लोफ्टी-ईटन (Jan Nicol Loftie-Eaton) ने 42 रन और जान फ्राइलिंक (Jan Frylinck) ने 30 रन बनाए. दोनों ने शुरुआती झटकों के बाद 50 रन की अहम साझेदारी की. अंत में जेजे स्म‍ित (JJ Smit) ने 22 रन बनाकर तेजी दिखाने की कोशिश की, लेकिन टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सकी.

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav,Hardik Pandya
खिलाड़ियों के साथ नहीं रहेंगी पत्नियां, करनी होगी अलग व्यवस्था, BCCI का फैसला
Shehbaz Sharif,Anura Kumara Dissanayaka
भारत-पाकिस्तान के मैच के होने से खुश है श्रीलंका, 1996 का किया ज‍िक्र
UAE vs NZ. (Muhammad Waseem (c) and Mitchell Santner (c)
T20 WC LIVE: न्यूजीलैंड-यूएई में भिड़ंत, देखें बॉल बाय बॉल अपडेट
icc warning over india pakistan match
ICC के अल्टीमेटम से, PCB ने लिया यू-टर्न!
India vs Pakistan T20 World Cup 2026 match
बायकॉट ड्रामा कैसे खत्म हुआ? उस मीट‍िंग की कहानी, जहां पलटा PAK

डच गेंदबाज़ों में लोगा वान बीक (Logan van Beek) सबसे प्रभावी रहे, जिन्होंने 2 विकेट 13 रन देकर झटके. ऑफ-स्पिनर आर्यद दत्त (Aryan Dutt) ने भी किफायती गेंदबाज़ी करते हुए 1 विकेट 13 रन देकर लिया और रन गति पर लगाम लगाई. कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ( Scott Edwards) ने आठ गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हुए शानदार कप्तानी की.

Advertisement

लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की शुरुआत तेज़ रही. माइकल लेविट (Mochale Levitt) ने 28 रन बनाकर टीम को गति दी. इसके बाद कॉलिन एकरमैन (Colin Ackermann) ने 32 रन की उपयोगी पारी खेली और बास डी लीडे (Bas de Leede) के साथ साझेदारी निभाई.

बास डी लीडे ने 48 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और चार छक्के शामिल थे. उन्होंने हालात के मुताबिक बल्लेबाज़ी करते हुए रन गति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा. कप्तान  स्कॉट एडवर्ड्स ( Scott Edwards) ने अंत में नाबाद 18 रन बनाकर टीम को 18 ओवर में 159 रन तक पहुंचा दिया.

नीदरलैंड्स अब अपना अगला मुकाबला शुक्रवार को चेन्नई में अमेरिका से खेलेगा, जबकि नामीबिया को गुरुवार को इसी मैदान पर मेजबान भारत से कड़ी चुनौती मिलेगी.

पुरुष T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीमों का रिकॉर्ड

पुरुष T20 वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली एसोसिएट टीम नीदरलैंड्स है. नीदरलैंड्स ने कुल 11 मुकाबले जीते हैं. इसके बाद स्कॉटलैंड ने 8, अफगानिस्तान और नामीबिया ने 5-5, जबकि आयरलैंड ने 3 जीत हासिल की हैं. नीदरलैंड्स का विन-लॉस रेशियो 0.647 है, जो अब तक टूर्नामेंट खेलने वाली 15 एसोसिएट टीमों में सबसे बेहतर है.

Advertisement

रनचेज में बास डी लीडे का असर
जब नीदरलैंड्स टारगेट का पीछा करते हुए जीत दर्ज करता है, तब बास डी लीडे का प्रदर्शन बेहद दमदार रहा है. जीत वाले मैचों में उन्होंने 10 पारियों में 353 रन बनाए हैं. इनमें वह 8 बार नाबाद लौटे हैं और उनका स्ट्राइक रेट 132.7 रहा है. वहीं हार वाले मैचों में उन्होंने 14 पारियों में सिर्फ 197 रन ही बना सके हैं. इन मुकाबलों में उनका औसत 15.15 और स्ट्राइक रेट 100.51 रहा है.

नीदरलैंड्स की T20 वर्ल्ड कप में कुल 11 में से 8 जीत लक्ष्य का पीछा करते हुए आई हैं. नामीबिया के खिलाफ सात विकेट से मिली जीत, रनचेज के दौरान नीदरलैंड्स की अब तक की सबसे बड़ी जीत है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    IPL
    Advertisement