डच ऑलराउंडर बास डी लीडे (Bas de Leede) की 72 रन की पारी के दम पर नीदरलैंड्स ने पुरुष T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप-A मुकाबले में नामीबिया को सात विकेट से हराकर सुपर-8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूती दी. पाकिस्तान के खिलाफ करीबी हार के बाद डच टीम ने इस मैच में बेहतरीन वापसी की. वहीं इस जीत के साथ नीदरलैंड्स की टीम ने इत‍िहास के पन्नों में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया.

और पढ़ें

पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन ही बना सकी. नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया और पूरे मैच में नामीबिया को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

नामीबिया की ओर से जान निकोल लोफ्टी-ईटन (Jan Nicol Loftie-Eaton) ने 42 रन और जान फ्राइलिंक (Jan Frylinck) ने 30 रन बनाए. दोनों ने शुरुआती झटकों के बाद 50 रन की अहम साझेदारी की. अंत में जेजे स्म‍ित (JJ Smit) ने 22 रन बनाकर तेजी दिखाने की कोशिश की, लेकिन टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सकी.

डच गेंदबाज़ों में लोगा वान बीक (Logan van Beek) सबसे प्रभावी रहे, जिन्होंने 2 विकेट 13 रन देकर झटके. ऑफ-स्पिनर आर्यद दत्त (Aryan Dutt) ने भी किफायती गेंदबाज़ी करते हुए 1 विकेट 13 रन देकर लिया और रन गति पर लगाम लगाई. कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ( Scott Edwards) ने आठ गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हुए शानदार कप्तानी की.

Advertisement

Bas de Leede was on fire with both bat and ball for Netherlands against Namibia🔥



He wins the @aramco POTM award🏅



📝: https://t.co/4YO66YNBSQ pic.twitter.com/3XhZ4c9IxG — ICC (@ICC) February 10, 2026

लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की शुरुआत तेज़ रही. माइकल लेविट (Mochale Levitt) ने 28 रन बनाकर टीम को गति दी. इसके बाद कॉलिन एकरमैन (Colin Ackermann) ने 32 रन की उपयोगी पारी खेली और बास डी लीडे (Bas de Leede) के साथ साझेदारी निभाई.

बास डी लीडे ने 48 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और चार छक्के शामिल थे. उन्होंने हालात के मुताबिक बल्लेबाज़ी करते हुए रन गति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा. कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ( Scott Edwards) ने अंत में नाबाद 18 रन बनाकर टीम को 18 ओवर में 159 रन तक पहुंचा दिया.

नीदरलैंड्स अब अपना अगला मुकाबला शुक्रवार को चेन्नई में अमेरिका से खेलेगा, जबकि नामीबिया को गुरुवार को इसी मैदान पर मेजबान भारत से कड़ी चुनौती मिलेगी.

पुरुष T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीमों का रिकॉर्ड

पुरुष T20 वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली एसोसिएट टीम नीदरलैंड्स है. नीदरलैंड्स ने कुल 11 मुकाबले जीते हैं. इसके बाद स्कॉटलैंड ने 8, अफगानिस्तान और नामीबिया ने 5-5, जबकि आयरलैंड ने 3 जीत हासिल की हैं. नीदरलैंड्स का विन-लॉस रेशियो 0.647 है, जो अब तक टूर्नामेंट खेलने वाली 15 एसोसिएट टीमों में सबसे बेहतर है.

Advertisement

रनचेज में बास डी लीडे का असर

जब नीदरलैंड्स टारगेट का पीछा करते हुए जीत दर्ज करता है, तब बास डी लीडे का प्रदर्शन बेहद दमदार रहा है. जीत वाले मैचों में उन्होंने 10 पारियों में 353 रन बनाए हैं. इनमें वह 8 बार नाबाद लौटे हैं और उनका स्ट्राइक रेट 132.7 रहा है. वहीं हार वाले मैचों में उन्होंने 14 पारियों में सिर्फ 197 रन ही बना सके हैं. इन मुकाबलों में उनका औसत 15.15 और स्ट्राइक रेट 100.51 रहा है.

नीदरलैंड्स की T20 वर्ल्ड कप में कुल 11 में से 8 जीत लक्ष्य का पीछा करते हुए आई हैं. नामीबिया के खिलाफ सात विकेट से मिली जीत, रनचेज के दौरान नीदरलैंड्स की अब तक की सबसे बड़ी जीत है.

---- समाप्त ----